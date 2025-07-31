O!Bank расширяет возможности для индивидуальных предпринимателей.

В приложении O!Business доступен новый функционал — прием оплаты по QR-коду.

Теперь предприниматели могут генерировать QR-коды прямо в приложении и принимать оплату от клиентов с любых банков без комиссии.

Как принять оплату по QR-коду:

• скачайте или обновите O!Business в App Store и Google Play;

• откройте раздел «Платежи» → «Мой QR»;

• укажите сумму или оставьте поле пустым;

• покажите QR-код клиенту для оплаты;

• деньги на ваш счет поступят моментально.

Функция доступна всем пользователям O!Business. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2025 года.

Принимайте оплату еще проще и выгоднее с O!Business.

ОАО «О!Банк». Лиц. НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее: obank.kg.

