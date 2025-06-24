Жаркое футбольное противостояние набирает обороты, а O!TV дарит возможность быть в центре событий.

Следить за легендарными клубами со своего смартфона или планшета, где бы вы ни были, можно на телеканалах Q Sport и Q Live.

Сохраняйте расписание ближайших матчей:

25.06, среда

1.00. «Бенфика» — «Бавария» на Q Sport KG.

1.00. «Окленд Сити» — «Бока Хуниорс» на Q Live.

7.00. «Лос-Анджелес» — ФК «Фламенго» на Q Live.

7.00. «Эсперанс» — «Челси» на Q Sport KG.

26.06, четверг

1.00. «Боруссия» — «Ульсан» на Q Sport KG.

1.00. «Мамелоди Сандаунз» — «Флуминенсе» на Q Live.

7.00. «Урава» — «Монтеррей» на Q Live.

7.00. «Интер» — «Ривер Плейт» на Q Sport KG.

27.06, пятница

1.00. «Ювентус» — «Манчестер Сити» на Q Sport KG.

1.00. «Видад» — «Аль-Айн» на Q Live.

7.00. «Зальцбург» — «Реал Мадрид» на Q Sport KG.

7.00. «Аль-Хиляль» — «Пачука» на Q Live.

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