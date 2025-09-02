В Кыргызстане вступил в силу закон об обязательном страховании автотранспорта. Если вы еще не оформили полис, самое время сделать это, чтобы избежать штрафов.

Оплатите онлайн быстро и удобно через суперапп «Мой О!».

При оформлении обязательной автостраховки вы получаете кешбэк до 20 процентов — в зависимости от выбранной страховой компании:

• «Сакбол» — 20 процентов;

• «Бакай Иншуренс» — 20 процентов;

• «НСК» — 20 процентов;

• «Алма-Иншуренс» — 10 процентов;

• «Арсеналъ» — 10 процентов;

• «Кыргызстан» — 10 процентов;

• Государственная страховая организация.

Какие преимущества:

оформление за несколько минут;

без лишних комиссий и переплат;

страховка доступна в любое время — 24/7;

моментальный кешбэк в виде бонусов.

Как оформить:

1. Откройте «Мой О!» → раздел «Сервисы».

2. Выберите «Авто» → «ОСАГО» и страховую компанию.

3. Введите необходимые данные и оплатите.

Ваш полис будет всегда под рукой на электронной почте или прямо в супераппе.

Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.

Сервис предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.