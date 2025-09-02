В Кыргызстане вступил в силу закон об обязательном страховании автотранспорта. Если вы еще не оформили полис, самое время сделать это, чтобы избежать штрафов.
Оплатите онлайн быстро и удобно через суперапп «Мой О!».
При оформлении обязательной автостраховки вы получаете кешбэк до 20 процентов — в зависимости от выбранной страховой компании:
• «Сакбол» — 20 процентов;
• «Бакай Иншуренс» — 20 процентов;
• «НСК» — 20 процентов;
• «Алма-Иншуренс» — 10 процентов;
• «Арсеналъ» — 10 процентов;
• «Кыргызстан» — 10 процентов;
• Государственная страховая организация.
Какие преимущества:
- оформление за несколько минут;
- без лишних комиссий и переплат;
- страховка доступна в любое время — 24/7;
- моментальный кешбэк в виде бонусов.
Как оформить:
1. Откройте «Мой О!» → раздел «Сервисы».
2. Выберите «Авто» → «ОСАГО» и страховую компанию.
3. Введите необходимые данные и оплатите.
Ваш полис будет всегда под рукой на электронной почте или прямо в супераппе.
Скачайте или обновите приложение «Мой О!» в App Store или Google Play с SIM-картой любого оператора.
Сервис предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017.