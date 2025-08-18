O!Bank использует современные цифровые решения, чтобы клиенты могли быстро и удобно управлять своими финансами — прямо со своего смартфона. Все банковские продукты и сервисы объединены в одном приложении — «Мой О!», которым могут пользоваться абоненты всех операторов Кыргызстана.

В супераппе «Мой О!» вы можете:



открывать и пополнять счета и карты;

оформлять кредиты и депозиты;

совершать переводы внутри банка и в другие банки, включая переводы по номеру телефона;

оплачивать налоги и штрафы;

покупать товары в рассрочку без первого взноса, процентов и переплат;

оплачивать товары и услуги через QR-коды;

пользоваться государственными сервисами и получать документы;

контролировать историю операций и управлять картами.

Суперапп «Мой О!» дает возможность пользоваться банковскими услугами в любое время и из любой точки мира. Это современное решение для тех, кто ценит скорость, удобство и безопасность в управлении своими финансами. Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в App Store или Google Play.

Услуга предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.