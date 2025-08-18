O!Bank использует современные цифровые решения, чтобы клиенты могли быстро и удобно управлять своими финансами — прямо со своего смартфона. Все банковские продукты и сервисы объединены в одном приложении — «Мой О!», которым могут пользоваться абоненты всех операторов Кыргызстана.
В супераппе «Мой О!» вы можете:
- открывать и пополнять счета и карты;
- оформлять кредиты и депозиты;
- совершать переводы внутри банка и в другие банки, включая переводы по номеру телефона;
- оплачивать налоги и штрафы;
- покупать товары в рассрочку без первого взноса, процентов и переплат;
- оплачивать товары и услуги через QR-коды;
- пользоваться государственными сервисами и получать документы;
- контролировать историю операций и управлять картами.
Суперапп «Мой О!» дает возможность пользоваться банковскими услугами в любое время и из любой точки мира. Это современное решение для тех, кто ценит скорость, удобство и безопасность в управлении своими финансами. Скачайте или обновите суперапп «Мой О!» в App Store или Google Play.
Услуга предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лицензии НБ КР № 2021030817, № 3022030817 от 03.08.2017. ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024.