POS-терминалы от O!Bank — ваш надежный партнер в каждом платеже, позволяющий ускорить обслуживание клиентов и контролировать обороты в реальном времени.
O!Bank предлагает комплексное решение для индивидуальных предпринимателей:
• бесплатная установка smart POS-терминала с ККМ с автоматической передачей данных в ГНС;
• прием платежей по картам и QR без комиссии;
• удобное управление бизнесом 24/7 с приложением O!Business. Доступно в App Store и Google Play;
• открытие и управление счетом онлайн;
• бесплатная карта Visa Business — с бесплатным обналичиванием средств в банкомате любого банка;
• интеграция с любым банковским счетом;
• поддержка на старте без лишних затрат.
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Акция действует в течение трех месяцев на ежемесячный оборот до 500 тысяч сомов по картам и до 500 тысяч сомов по QR для индивидуальных предпринимателей, подключившихся с 15 июня по 15 сентября 2025 года.
ОАО «О!Банк». Лицензия НБ КР № 044 от 17.09.2024. Подробнее: obank.kg.