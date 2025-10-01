14:04
Бизнес

Акция «Открой Вьетнам вместе с QR» от «Элдик Банка» и МПЦ

ОАО «Элдик Банк» и ЗАО «Межбанковский Процессинговый Центр» (МПЦ) объявляют о старте яркой и масштабной акции для держателей карт «Элкарт» «Открой Вьетнам вместе с QR»!

Все, что нужно — расплачиваться через QR-код в приложении Eldik.

Победителей ждут:

  • главный приз — путевка на двоих во Вьетнам;
  • поощрительные призы — 8 телевизоров (по одному победителю из каждой области и Бишкека).

Условия участия:

  • совершать покупки по QR-коду в мобильном приложении Eldik;
  • минимальная сумма одной оплаты — 200 сомов;
  • победители определяются по максимальному количеству транзакций.

В акции могут принять участие жители всех областей Кыргызстана и Бишкека.

Срок акции — с 1 октября по 31 декабря 2025 года.

Совершайте привычные покупки и получите шанс открыть для себя Вьетнам вместе с нами!

Лицензии НБ КР: № 2001120515 от 12 мая 2015 года, № 3030200220 от 20 февраля 2020 года, № 6001280220 от 28 февраля 2020 года.
