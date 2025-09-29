5 октября в ТРЦ Asia Mall состоится яркое событие этой осени — первый фестиваль MJunior Fest, организованный MBANK. Праздник станет площадкой для детей, подростков и их родителей, где их ждут позитивные эмоции и розыгрыши ценных призов!

Фестиваль приурочен к стремительному развитию MBANK Junior, первого детского банкинга в стране. Его цель — собрать друзей бренда, познакомить семьи с возможностями детского банкинга и создать атмосферу единства и радости.

MBANK отмечает, что MJunior Fest станет не только развлекательным мероприятием, но и символом того, как современные цифровые сервисы помогают детям делать первые шаги в мире финансов.

Гостей ждет увлекательная программа:

яркое шоу и возможность поучаствовать в TikTok-челлендже;

мастер-классы для развития творческих и технических навыков: робототехника, гончарное дело, плетение браслетов;

VR-игры и фотозона для создания запоминающихся снимков;

конкурсы и розыгрыши призов.

Призы: самых активных гостей фестиваля ждут призы, которые порадуют как детей, так и подростков:

Instax-камеры;

мощные колонки JBL и наушники;

билеты на концерт Миланы Star

фирменный мерч;

карта MJunior и бонус-сюрприз за ее открытие.

Мероприятие MJunior Fest пройдет 5 октября в ТРЦ Asia Mall, 3-й этаж. Начало в 13.00.

MBANK приглашает всех стать частью этого «не по-детски крутого феста» и советует брать с собой друзей — вместе праздник будет еще ярче и веселее!

Лицензия НБ КР № 014.