MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK

5 октября в ТРЦ Asia Mall состоится яркое событие этой осени — первый фестиваль MJunior Fest, организованный MBANK. Праздник станет площадкой для детей, подростков и их родителей, где их ждут позитивные эмоции и розыгрыши ценных призов!

Фестиваль приурочен к стремительному развитию MBANK Junior, первого детского банкинга в стране. Его цель — собрать друзей бренда, познакомить семьи с возможностями детского банкинга и создать атмосферу единства и радости.

MBANK отмечает, что MJunior Fest станет не только развлекательным мероприятием, но и символом того, как современные цифровые сервисы помогают детям делать первые шаги в мире финансов.

Гостей ждет увлекательная программа:

  • яркое шоу и возможность поучаствовать в TikTok-челлендже;
  • мастер-классы для развития творческих и технических навыков: робототехника, гончарное дело, плетение браслетов;
  • VR-игры и фотозона для создания запоминающихся снимков;
  • конкурсы и розыгрыши призов.

Призы: самых активных гостей фестиваля ждут призы, которые порадуют как детей, так и подростков:

  • Instax-камеры;
  • мощные колонки JBL и наушники;
  • билеты на концерт Миланы Star
  • фирменный мерч;
  • карта MJunior и бонус-сюрприз за ее открытие.

Мероприятие MJunior Fest пройдет 5 октября в ТРЦ Asia Mall, 3-й этаж. Начало в 13.00.

MBANK приглашает всех стать частью этого «не по-детски крутого феста» и советует брать с собой друзей — вместе праздник будет еще ярче и веселее!

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
