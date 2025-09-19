12:18
«Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime

«Банк Компаньон» объявил о запуске новой премиальной карты Kompanion Prime на базе Visa Signature — уникального продукта, который сочетает в себе статус, эксклюзивные преимущества от банка и мирового лидера индустрии цифровых платежей компании Visa.

Kompanion Prime — это не просто банковская карта, а надежный спутник в повседневной жизни и поездках. Владельцы карты получают:

  1. Бесплатное годовое обслуживание в первый год.
  2. Два процента кешбэка на все покупки (до 2 тысяч сомов в месяц).
  3. Ноль процентов комиссии за снятие наличных в банкоматах Кыргызстана.
  4. Доход на остаток средств до 3 процентов годовых.
  5. Премиальное обслуживание без очереди.

Для путешественников предусмотрены бесплатный доступ в бизнес-залы DragonPass, Fast Track в ряде аэропортов, роуминг в 127 странах, туристическое страхование и скидки до 35 процентов на бронирование жилья и аренду автомобилей.

Цифровые возможности карты включают полный контроль расходов через мобильное приложение «Компаньон», мгновенную блокировку и переводы в несколько кликов.

«Kompanion Prime — это продукт для клиентов, которые ценят не только удобство и надежность, но и особый уровень сервиса. Мы создали карту, которая работает на клиента каждый день, объединяя статус, комфорт и выгоду. С ней жизнь становится проще и приятнее, будь то повседневные покупки или путешествия по миру», — отметила Маргарита Черикбаева, председатель правления ЗАО «Банк Компаньон».

«Совместно с «Банком Компаньон» мы стремимся предлагать решения, которые отвечают растущим ожиданиям клиентов в Кыргызстане и делают их финансовый опыт еще более удобным, быстрым и безопасным. Запуск карты Kompanion Prime с преимуществами Visa Signature — это яркий пример премиального продукта, который объединяет статус и комфорт, в то же время делая повседневные покупки и путешествия по-настоящему приятными и легкими», — подчеркнул Санжар Сулейманов, вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии.

Оформите Kompanion Prime уже сегодня и почувствуйте разницу премиального сервиса!

Мы всегда на связи для вас по номеру 88 00 (звонок с мобильных бесплатный) или WhatsApp: 0 770 33 88 00.

Лицензия НБ КР № 053.
