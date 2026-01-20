«Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы

В рамках акции «Ключ к миллиону» призовые сундуки продолжают открываться, а число победителей с крупными денежными выигрышами постоянно растет. Клиенты мобильного приложения «Компаньон» ежедневно убеждаются: пользоваться приложением удобно, выгодно и действительно приятно.

Очередные участники акции собрали необходимые ключи и открыли свои призовые сундуки.

Главный приз акции — 1 миллион сомов — получили сразу два клиента «Банка Компаньон». Золотые сундуки открыли Акылбек уулу Эржан и Музафар Мурзакулов.

Серебряные сундуки с денежным призом 100 тысяч сомов открыли Айтегин Джаманбаева и Евгений Шевченко. Все победители стали участниками акции благодаря обычным повседневным операциям в мобильном приложении.

Акция «Ключ к миллиону» не требует сложных условий или специальных заданий. Достаточно пользоваться мобильным приложением «Компаньон» — оплачивать услуги и покупки, совершать переводы, пополнять депозиты и оплачивать более 900 сервисов.

Впереди у клиентов банка еще много возможностей для выигрыша. Каждый призовой сундук обязательно найдет своего обладателя.

Как принять участие

Для участия в акции необходимо:

оплачивать услуги и товары в мобильном приложении «Компаньон» (доступно более 900 сервисов);

пополнять депозиты;

совершать платежи по QR-коду;

отправлять международные переводы и выполнять другие операции.

За каждую операцию на сумму от 200 сомов начисляется буквенный ключ. При сборе полного слова открывается серебряный или золотой сундук с денежным призом.

Подробная информация об акции доступна:

в мобильном приложении «Компаньон»;

на сайте million.kompanion.kg ;

; по номеру 88 00.

Акция проводится с 14 ноября 2025 года по 12 февраля 2026-го.

Продолжайте пользоваться мобильным приложением «Компаньон» — ваш ключ к миллиону может быть ближе, чем кажется.

