Бизнес

«Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»

Первые призовые сундуки открыты!

Клиенты мобильного приложения «Компаньон» уже начали получать первые выигрыши в рамках акции «Ключ к миллиону».

Сегодня пользователь приложения «Компаньон» Мыктыбек Сапаров собрал полный набор золотых ключей и открыл первый золотой сундук, став обладателем главного приза — 1 миллион сомов.

«Честно говоря, я не ожидал, что именно я открою сундук на миллион. Больше всего понравилось, что не нужно выполнять какие-то специальные задания — просто пользуешься приложением, как обычно. Это очень приятно и неожиданно. Спасибо «Банку Компаньон»!» — поделился победитель.

Но это еще не все!

Помимо главного приза, участники уже открыли первые серебряные сундуки, в каждом из которых по 100 тысяч сомов.

Победителями стали:

  • Мухаммедова Огулгерек — 100 тысяч сомов;

  • Усонова Гулбайра — 100 тысяч сомов. 

«Банк Компаньон» поздравляет первых победителей и приглашает всех принять активное участие в акции — возможно, следующий призовой сундук откроете именно вы!

Впереди — еще больше призов

  • 28 серебряных сундуков по 100 тысяч сомов;

  • 8 золотых сундуков по 1 миллиону сомов. 

Каждый из этих сундуков может стать вашим — достаточно продолжать пользоваться приложением «Компаньон».

Как принять участие

Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнять привычные операции в мобильном приложении «Компаньон»:

  • оплата услуг и товаров — оплачивайте более 900 услуг прямо в приложении;

  • пополнение депозитов;

  • платежи по QR-коду;

  • отправка международных переводов и другие операции.

За каждую операцию от 200 сомов начисляется буквенный ключ. Когда ключи складываются в нужное слово — открывается серебряный или золотой сундук, и вы получаете свой приз.

Подробная информация об акции:

  • в мобильном приложении «Компаньон»;

  • на сайте million.kompanion.kg;

  • по номеру 88 00.

Акция продлится с 14.11.2025 по 12.02.2026. 

Лицензия НБ КР 053. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/353610/
