«Банк Компаньон» вручил первый миллион по акции «Ключ к миллиону»

Первые призовые сундуки открыты!
Клиенты мобильного приложения «Компаньон» уже начали получать первые выигрыши в рамках акции «Ключ к миллиону».
Сегодня пользователь приложения «Компаньон» Мыктыбек Сапаров собрал полный набор золотых ключей и открыл первый золотой сундук, став обладателем главного приза — 1 миллион сомов.
«Честно говоря, я не ожидал, что именно я открою сундук на миллион. Больше всего понравилось, что не нужно выполнять какие-то специальные задания — просто пользуешься приложением, как обычно. Это очень приятно и неожиданно. Спасибо «Банку Компаньон»!» — поделился победитель.
Но это еще не все!
Помимо главного приза, участники уже открыли первые серебряные сундуки, в каждом из которых по 100 тысяч сомов.
Победителями стали:
-
Мухаммедова Огулгерек — 100 тысяч сомов;
-
Усонова Гулбайра — 100 тысяч сомов.
«Банк Компаньон» поздравляет первых победителей и приглашает всех принять активное участие в акции — возможно, следующий призовой сундук откроете именно вы!
Впереди — еще больше призов
-
28 серебряных сундуков по 100 тысяч сомов;
-
8 золотых сундуков по 1 миллиону сомов.
Каждый из этих сундуков может стать вашим — достаточно продолжать пользоваться приложением «Компаньон».
Как принять участие
Чтобы принять участие в акции, достаточно выполнять привычные операции в мобильном приложении «Компаньон»:
-
оплата услуг и товаров — оплачивайте более 900 услуг прямо в приложении;
-
пополнение депозитов;
-
платежи по QR-коду;
-
отправка международных переводов и другие операции.
За каждую операцию от 200 сомов начисляется буквенный ключ. Когда ключи складываются в нужное слово — открывается серебряный или золотой сундук, и вы получаете свой приз.
Подробная информация об акции:
-
в мобильном приложении «Компаньон»;
-
на сайте million.kompanion.kg;
-
по номеру 88 00.
Акция продлится с 14.11.2025 по 12.02.2026.
Лицензия НБ КР 053.