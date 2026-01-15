10:28
Бизнес

Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус

Мы ежедневно обмениваемся полезными ссылками поставщиков, сервисов и инструментов, которые действительно работают. Но чаще всего такие рекомендации остаются просто добрым жестом. «Банк Компаньон» предлагает сделать их более полезными — и для вас, и для вашего окружения.

С 15 декабря 2025 года «Банк Компаньон» запустил акцию для бизнеса: рекомендуете приложение «Компаньон Бизнес» — получаете денежный бонус.

Как участвовать в акции «Компаньон Бизнес» — просто и по шагам:

1. Вы предприниматель и уже клиент «Банка Компаньон»

Пользуетесь приложением «Компаньон Бизнес».

Ссылка на скачивание: https://onelink.to/c699ym

2. Приглашаете знакомого предпринимателя

Отправляете ему свою реферальную ссылку или QR-код из приложения (находится в главном меню «Компаньон Бизнес»).

3. Ваш друг подключается правильно

Переходит по вашей ссылке / QR-коду и проходит идентификацию.

Для пользователей iOS: чтобы участие в акции было засчитано корректно, приглашенному предпринимателю необходимо сначала самостоятельно скачать приложение «Компаньон Бизнес» и только после установки перейти по вашей реферальной ссылке или QR-коду для прохождения идентификации.

4. Вы получаете бонус

 500 сомов автоматически за каждого подключившегося предпринимателя.

5. Бонус получает и ваш друг

 еще 500 сомов, если он:

  • примет 20 QR-оплат;
  • на общую сумму от 20 тысяч сомов.

Важно знать:

  • участвовать может:
    — приглашающий — любое юрлицо, клиент «Банка Компаньон»;
    — приглашенный — любой индивидуальный предприниматель;
  • число приглашенных не ограничено;
  • бонус за приглашение начисляется автоматически в приложении;
  • бонус за активность начисляется один раз в течение недели;
  • срок акции: 15.12.2025 — 14.03.2026
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/357826/
просмотров: 98
