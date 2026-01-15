Мы ежедневно обмениваемся полезными ссылками поставщиков, сервисов и инструментов, которые действительно работают. Но чаще всего такие рекомендации остаются просто добрым жестом. «Банк Компаньон» предлагает сделать их более полезными — и для вас, и для вашего окружения.
С 15 декабря 2025 года «Банк Компаньон» запустил акцию для бизнеса: рекомендуете приложение «Компаньон Бизнес» — получаете денежный бонус.
Как участвовать в акции «Компаньон Бизнес» — просто и по шагам:
1. Вы предприниматель и уже клиент «Банка Компаньон»
Пользуетесь приложением «Компаньон Бизнес».
Ссылка на скачивание: https://onelink.to/c699ym
2. Приглашаете знакомого предпринимателя
Отправляете ему свою реферальную ссылку или QR-код из приложения (находится в главном меню «Компаньон Бизнес»).
3. Ваш друг подключается правильно
Переходит по вашей ссылке / QR-коду и проходит идентификацию.
Для пользователей iOS: чтобы участие в акции было засчитано корректно, приглашенному предпринимателю необходимо сначала самостоятельно скачать приложение «Компаньон Бизнес» и только после установки перейти по вашей реферальной ссылке или QR-коду для прохождения идентификации.
4. Вы получаете бонус
— 500 сомов автоматически за каждого подключившегося предпринимателя.
5. Бонус получает и ваш друг
— еще 500 сомов, если он:
- примет 20 QR-оплат;
- на общую сумму от 20 тысяч сомов.
Важно знать:
- участвовать может:
— приглашающий — любое юрлицо, клиент «Банка Компаньон»;
— приглашенный — любой индивидуальный предприниматель;
- число приглашенных не ограничено;
- бонус за приглашение начисляется автоматически в приложении;
- бонус за активность начисляется один раз в течение недели;
- срок акции: 15.12.2025 — 14.03.2026.