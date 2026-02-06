17:49
Бизнес

«Банк Компаньон» вручил очередной миллион

«Банк Компаньон» продолжает радовать клиентов крупными денежными призами. В рамках акции «Ключ к миллиону» золотой сундук с главным призом в 1 миллион сомов открыла пользователь приложения «Компаньон» Жазгүл Асанкуловна Киргилова, став одним из счастливых победителей.

«Я использую приложение «Компаньон» для повседневных платежей, и возможность участвовать в акции стала для меня приятным сюрпризом. Не ожидала, что именно я смогу выиграть такой крупный приз. Это очень радостно и мотивирует активнее пользоваться приложением», — отметила Жазгүл.

Акция «Ключ к миллиону» продолжает радовать клиентов: выполнять сложные задания не требуется. Достаточно пользоваться мобильным приложением «Компаньон», оплачивать более 900 услуг, совершать переводы, пополнять депозиты — и каждый день приближаться к своему сундуку с призами.

Впереди еще больше возможностей для выигрыша. Каждый сундук ждет своего счастливчика: возможно, следующим победителем станете именно вы!

Как принять участие

Участвовать в акции просто:

  • оплачивайте услуги и товары в мобильном приложении «Компаньон» (доступно более 900 сервисов);
  • пополняйте депозиты;
  • совершайте платежи по QR-коду;
  • отправляйте международные переводы и выполняйте другие операции.

За каждую операцию от 200 сомов начисляется буквенный ключ. Когда ключи складываются в нужное слово — открывается серебряный или золотой сундук с денежным призом.

Подробности акции:

  • в мобильном приложении «Компаньон»;
  • на сайте million.kompanion.kg;
  • по номеру 88 00.

Акция проходит с 14.11.2025 по 12.02.2026.

Продолжайте пользоваться приложением «Компаньон» — ваш ключ к миллиону может быть уже совсем рядом.

Лицензия НБ КР № 053.
