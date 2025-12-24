Посол Европейского союза посетил «Банк Компаньон»

Посол Евросоюза ознакомился с ходом проекта Kyrgyz REMIT «Банка Компаньон».

Реми Дюфло, посол Европейского союза в Кыргызской Республике, посетил «Банк Компаньон» в рамках ознакомительного визита с реализацией проекта Kyrgyz REMIT: Digital access to remittances in rural areas. Он реализуется «Банком Компаньон» в рамках региональной программы REMIT PRIME Central Asia, которую Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) осуществляет при софинансировании ЕС.​

Программа визита включала посещение филиала «Ош-Датка» и ознакомление с повседневной работой банка, а также встречи с клиентами в сельской местности.

Во время визита делегация посетила хозяйство клиента «Банка Компаньон» Нармамата Жумашева, который построил свой бизнес по разведению скота в основном за счет денежных переводов детей, проживающих в России более пяти лет. Сегодня в его хозяйстве более 20 голов крупного рогатого скота, свыше 20 овец и более 100 голов птицы. Фермер активно пользуется банковскими продуктами — мобильным приложением и депозитами, а также участвует в практических тренингах по животноводству, которые организует банк. Сочетание денежных переводов и консультаций специалистов позволило постепенно расширить ферму и улучшить условия содержания животных.

Также делегация посетила швейный цех Майрамкан Айтмаметовны, клиентки «Банка Компаньон». Она развивает швейный бизнес уже много лет: начинала с пошива калпаков и праздничных нарядов для тоев. Затем, четыре года назад, получила кредит в «Банке Компаньон», приобрела промышленные швейные машины и перешла к масштабному производству стеганых жилетов и чапанов. Позднее, в 2023-м, ее супруг уехал на заработки в Россию, чтобы поддерживать семью, и с тех пор Майрамкан регулярно получает денежные переводы через мобильное приложение банка.

Сегодня семья шьет одежду и изделия домашнего текстиля для местного рынка, часть продукции продает напрямую соседям и через небольшие торговые точки. Денежные переводы остаются важным источником финансирования, но теперь значительная часть средств направляется на развитие цеха и обучение детей.

«Для меня «Банк Компаньон» стал частью повседневной жизни: с его помощью я смогла развить швейный бизнес и перейти от единичных заказов к стабильному производству. Денежные переводы, которые я получаю через мобильное приложение, помогают нашей семье чувствовать себя увереннее и планировать будущее с большим спокойствием», — говорит Майрамкан.

Эти встречи на местах демонстрируют ключевую цель проекта Kyrgyz REMIT: денежные переводы — это не просто средство для удовлетворения текущих потребностей, а инструмент для развития малого бизнеса, расширения хозяйства и инвестиций в образование детей. Когда семьи получают доступ к надежным и удобным цифровым каналам переводов, сочетаемым с финансовым образованием и консультационной поддержкой, они могут претворить в жизнь свои предпринимательские идеи и проекты.

Проект Kyrgyz REMIT: Digital access to remittances in rural areas направлен на повышение финансовой устойчивости и экономической самостоятельности семей — получателей денежных переводов в Кыргызстане через расширение доступа к цифровым каналам и внедрение инноваций для увеличения уровня финансовой инклюзии.

Справка

О Европейском союзе

Европейский союз — это экономический и политический союз 27 европейских стран. Основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, верховенства права и уважения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам. Он действует на глобальном уровне, содействуя устойчивому развитию общества, окружающей среды и экономики, чтобы каждый мог извлечь из этого выгоду.

Об IFAD

Международный фонд сельскохозяйственного развития (IFAD) — специализированное агентство ООН, работающее более чем в 100 государствах. Инвестирует в проекты, которые помогают сельским жителям преодолевать бедность, развивать устойчивое сельское хозяйство и повышать доходы.

О «Банке Компаньон»

«Банк Компаньон» — один из крупнейших финансовых институтов Кыргызстана, работающий на рынке финансовых услуг более 20 лет и предоставляющий широкий спектр решений для частных клиентов, предпринимателей и корпоративного сектора. Банк активно внедряет цифровые технологии, поддерживает развитие малого и среднего бизнеса, а также реализует социальные и экологические инициативы, последовательно интегрируя ESG-принципы в свою деятельность.