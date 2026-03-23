18:33
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Бизнес

«Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов

«Банк Компаньон» подвел итоги масштабной акции «Выиграй квартиру, совершая переводы из России в Кыргызстан» и в торжественной обстановке вручил главный приз — однокомнатную квартиру в Бишкеке.

Победительницей акции стала Гульмира Абдилазизова. В ходе церемонии ей был вручен сертификат на приобретение квартиры. Мероприятие прошло в теплой, праздничной атмосфере с участием представителей банка, членов Совета директоров, партнеров и приглашенных гостей.

«Для меня это очень волнительный и радостный момент. Я искренне благодарю «Банк Компаньон» за такую возможность и такой подарок. Для моей семьи это действительно важное событие. О своем выигрыше я узнала в священные дни Орозо, и это придало особое настроение», — поделилась своими впечатлениями победительница.

Акция была ориентирована на клиентов, совершающих денежные переводы из России в Кыргызстан. В банке подчеркивают, что такие инициативы — это способ поддержать клиентов, которые регулярно отправляют и получают переводы, помогая своим близким. Для многих семей такие переводы — важная часть повседневной жизни, и банк стремится делать этот процесс не только удобным, но и по-настоящему полезным.

В рамках мероприятия «Банк Компаньон» также объявил о запуске новой акции. В этот раз основной акцент сделан на денежных призах: клиенты смогут принять участие в акции и побороться за главный выигрыш в размере 1 миллион сомов.

Помимо главного приза, предусмотрены и дополнительные выигрыши, включая бытовую технику и крупные денежные призы по 100 тысяч сомов.

Принять участие можно, совершая и получая международные денежные переводы в отделениях «Банка Компаньон», а также через мобильное приложение «Компаньон» посредством карт Visa и «Элкарт».

Условия участия в новой акции остаются простыми: достаточно пользоваться сервисами банка и совершать международные денежные переводы. При этом у клиентов появляется возможность не только решать свои повседневные задачи, но и шанс получить крупные денежные призы.

«Банк Компаньон» продолжает развивать свои цифровые и традиционные сервисы, делая акцент на удобстве, доступности и качестве обслуживания. Параллельно банк реализует инициативы, которые позволяют создавать дополнительную ценность для клиентов и усиливают практическую пользу от использования банковских продуктов.

Такие акции становятся частью клиентского опыта, где финансовые сервисы — это не только про операции, но и про реальные возможности и важные события в жизни клиентов.

Лицензия НБ КР № 053.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/367106/
просмотров: 389
Версия для печати
Популярные новости
