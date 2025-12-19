«Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы

Призовые сундуки продолжают открываться, а счастливых обладателей крупных выигрышей становится все больше!

В рамках акции «Ключ к миллиону» клиенты мобильного приложения «Компаньон» вновь доказали: пользоваться им выгодно — и по-настоящему приятно.

Очередные участники собрали заветные ключи и открыли свои призовые сундуки.

Главный приз — 1 миллион сомов — достался Аргену Мухаматжанову, который открыл золотой сундук и стал миллионером вместе с «Банком Компаньон».

«Я просто пользовался приложением «Компаньон» для повседневных платежей и даже не думал о выигрыше. Когда получил последний ключ и открыл золотой сундук, сначала не поверил — это было очень неожиданно и приятно. Спасибо «Банку Компаньон» за такую возможность и честную акцию», — отметил он.

Серебряный сундук с выигрышем 100 тысяч сомов открыла Гулбара Абдимиталипова, получив приятный денежный приз просто за привычные операции в приложении.

Акция «Ключ к миллиону» продолжает радовать клиентов: здесь не нужно выполнять сложные задания. Достаточно пользоваться мобильным приложением «Компаньон» — оплачивать услуги, совершать переводы, пополнять депозиты — и каждый день приближаться к своему сундуку с призами.

Впереди еще больше возможностей для выигрыша:

26 серебряных сундуков по 100 тысяч сомов ;

; 7 золотых сундуков с призом 1 миллион сомов.

Каждый сундук ждет своего счастливчика — и, возможно, следующим победителем станете именно вы!

Как принять участие

Участвовать в акции просто:

оплачивайте услуги и товары в мобильном приложении «Компаньон» (доступно более 900 сервисов);

пополняйте депозиты;

совершайте платежи по QR-коду;

отправляйте международные переводы и выполняйте другие операции.

За каждую операцию от 200 сомов начисляется буквенный ключ. Когда ключи складываются в нужное слово, открывается серебряный или золотой сундук с денежным призом.

Подробности акции:

в мобильном приложении «Компаньон»;

на сайте million.kompanion.kg ;

; по номеру 88 00.

Акция проходит с 14.11.2025 по 12.02.2026.

Продолжайте пользоваться приложением «Компаньон» — ваш ключ к миллиону может быть уже совсем рядом.

Лицензия НБ КР № 053.