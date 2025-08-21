«Элдик Банк»: новый этап в развитии цифровой экономики страны

В Бишкеке состоялась торжественная церемония, ознаменовавшая завершение стратегической сделки по приобретению ОАО «Элдик Банк» 100 процентов доли в компании ОсОО «СкайМобайл» (бренд «Beeline Кыргызстан»). Сделка стала знаковым шагом на пути к укреплению цифрового суверенитета и развитию национальной телекоммуникационной и финансовой инфраструктуры.

В церемонии приняли участие председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, представители кабинета министров КР, депутаты Жогорку Кенеша КР, представители Национального банка КР, банковского сектора, партнерских организаций, клиенты «Элдик Банка» и другие.

В своем выступлении Адылбек Касымалиев отметил, что приобретение стратегического телеком-актива государственным банком — это часть системной политики президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова, направленной на защиту национальных интересов, развитие цифровой инфраструктуры, модернизацию экономики и расширение доступа граждан к современным услугам.

«Именно поддержка главы государства создала политическую волю, институциональную основу и инвестиционную среду, которые позволили реализовать этот амбициозный проект. Эта сделка прошла в полном соответствии с международными стандартами M&A и корпоративного управления, что подчеркивает высокий уровень нашей готовности к сотрудничеству с ведущими мировыми компаниями и инвесторами», — сказал он.

Председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев подчеркнул: «Впереди нас ждут значительные этапы интеграции и модернизации Beeline, с целью преобразования компании в сильного и современного цифрового оператора, соответствующего мировым стандартам. Объединение банковских и телекоммуникационных сервисов откроет уникальные возможности для создания экосистемы, включающей единые приложения, новые финансовые продукты, удобные электронные платежи и доступ к государственным сервисам в один клик».

Приобретение ±Beeline Кыргызстан≠ позволит «Элдик Банку» ускорить цифровую трансформацию экономики страны, создать приложение, объединяющее банковские, телекоммуникационные и государственные сервисы, внедрить 5G и современные технологии связи, расширить доступ к цифровым услугам в регионах и повысить уровень финансовой и цифровой грамотности населения.

Эта сделка укрепляет позиции Кыргызстана на международной инвестиционной карте и демонстрирует потенциал страны для крупных стратегических сделок с участием ведущих мировых игроков.

Стоит отметить, что сделка была структурирована по английскому праву с привлечением ведущих международных юридических и финансовых консультантов, в полном соответствии с международной практикой M&A и корпоративного управления.

В ближайшее время «Элдик Банк» и ±Beeline Кыргызстан≠ начнут реализацию амбициозных проектов, которые станут важной вехой в развитии обеих компаний. Эти инициативы открывают новые перспективы для их роста и инновационного развития, а также играют ключевую роль в ускорении экономического прогресса Кыргызстана.

