Путешествия, бизнес, учеба или желание поддержать близких — теперь это можно сделать быстрее. Отправляйте переводы в Турцию быстро и безопасно прямо через приложение MBANK.

Переводы осуществляются через международную платежную систему UPT.

Если вы переводите деньги в Турцию

Перевод совершается в долларах, но получателю на счет сумма будет приходить в турецких лирах.

Как это работает

Откройте приложение MBANK. Зайдите в раздел «Платежи». Во вкладке «Переводы» выберите раздел «Переводы в Турцию». Выберите тип перевода: по банковскому счету или по номеру карты. Введите реквизиты получателя, укажите сумму перевода в лирах. Нажмите «Создать перевод».

За один раз можно перевести не больше 10 тысяч долларов или 350 тысяч турецких лир.

Комиссия перевода — 0,7 процента.

Отмена перевода после успешного проведения не предусмотрена.

Если вы получаете перевод из Турции

Получаете деньги из Турции? Просто скажите отправителю номер телефона, привязанный к вашему MBANK, или номер карты. Для получения средств доступны валюты: сомы, евро, рубли или доллары США.

