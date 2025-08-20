Путешествия, бизнес, учеба или желание поддержать близких — теперь это можно сделать быстрее. Отправляйте переводы в Турцию быстро и безопасно прямо через приложение MBANK.
Переводы осуществляются через международную платежную систему UPT.
Если вы переводите деньги в Турцию
Перевод совершается в долларах, но получателю на счет сумма будет приходить в турецких лирах.
Как это работает
- Откройте приложение MBANK.
- Зайдите в раздел «Платежи».
- Во вкладке «Переводы» выберите раздел «Переводы в Турцию».
- Выберите тип перевода: по банковскому счету или по номеру карты.
- Введите реквизиты получателя, укажите сумму перевода в лирах.
- Нажмите «Создать перевод».
За один раз можно перевести не больше 10 тысяч долларов или 350 тысяч турецких лир.
Комиссия перевода — 0,7 процента.
Отмена перевода после успешного проведения не предусмотрена.
Если вы получаете перевод из Турции
Получаете деньги из Турции? Просто скажите отправителю номер телефона, привязанный к вашему MBANK, или номер карты. Для получения средств доступны валюты: сомы, евро, рубли или доллары США.
Лицензия НБ КР № 014/1.