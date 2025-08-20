19:03
USD 87.44
EUR 101.77
RUB 1.08
Бизнес

Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK

Путешествия, бизнес, учеба или желание поддержать близких — теперь это можно сделать быстрее. Отправляйте переводы в Турцию быстро и безопасно прямо через приложение MBANK.

Переводы осуществляются через международную платежную систему UPT.

Если вы переводите деньги в Турцию

Перевод совершается в долларах, но получателю на счет сумма будет приходить в турецких лирах.

Как это работает

  1. Откройте приложение MBANK.
  2. Зайдите в раздел «Платежи».
  3. Во вкладке «Переводы» выберите раздел «Переводы в Турцию».
  4. Выберите тип перевода: по банковскому счету или по номеру карты.
  5. Введите реквизиты получателя, укажите сумму перевода в лирах.
  6. Нажмите «Создать перевод».

За один раз можно перевести не больше 10 тысяч долларов или 350 тысяч турецких лир.
Комиссия перевода — 0,7 процента. 
Отмена перевода после успешного проведения не предусмотрена.

Если вы получаете перевод из Турции

Получаете деньги из Турции? Просто скажите отправителю номер телефона, привязанный к вашему MBANK, или номер карты. Для получения средств доступны валюты: сомы, евро, рубли или доллары США.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/340375/
просмотров: 203
Версия для печати
Материалы по теме
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
M+ дешевле, чем за наличные — MBANK запускает акцию с выгодными условиями
Планируй путешествие: AZAL и MBANK дают до 15 процентов скидки на билеты
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
MMarket расширяет границы: доставка теперь доступна по всему Кыргызстану
MBANK признан лучшим банком Кыргызстана в ESG по мнению SME Banking Club
Получайте доход каждый месяц: целых 15,5 процента по депозиту
MBusiness предлагает онлайн-кредит для индивидуальных предпринимателей
Лети сейчас — плати потом: рассрочка на билеты через MTravel
Подготовка к школе без стресса: записать ребенка в первый класс можно онлайн
Популярные новости
TED Talk&nbsp;3: Ценность недвижимости больше не&nbsp;сводится к&nbsp;формуле длина &times; ширина TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
&laquo;Beeline Кыргызстан&raquo; представляет нового генерального директора «Beeline Кыргызстан» представляет нового генерального директора
KICB приглашает студентов принять участие в&nbsp;конкурсе на&nbsp;стипендию Кванг Янг Чой KICB приглашает студентов принять участие в конкурсе на стипендию Кванг Янг Чой
Регистрация телефонов по&nbsp;IMEI-кодам доверена государственной компании Регистрация телефонов по IMEI-кодам доверена государственной компании
Бизнес
Онлайн-переводы в&nbsp;Турцию&nbsp;&mdash; в&nbsp;пару кликов через MBANK Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
&laquo;Банк Компаньон&raquo; предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram «Банк Компаньон» предлагает быстрые международные переводы через MoneyGram
MEGA открыла новые центры обслуживания в&nbsp;регионах Кыргызстана MEGA открыла новые центры обслуживания в регионах Кыргызстана
Есть трудности и&nbsp;есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться Есть трудности и есть поддержка: KFC помогает параспортсменам развиваться
20 августа, среда
19:00
Думал, будет легче. Царикаев о работе в муниципальной инспекции и личной жизни Думал, будет легче. Царикаев о работе в муниципальной и...
18:46
В Бишкеке объединили еще две школы. Родители не согласны
18:30
Онлайн-переводы в Турцию — в пару кликов через MBANK
18:30
21 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:26
Подвергшаяся истязанию Асель Ногойбаева поблагодарила первую леди за помощь