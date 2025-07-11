Успейте принять участие в акции «Банка Компаньон» и выиграть квартиру в Бишкеке

У вас еще есть возможность принять участие в акции!

Напомним, с 1 августа 2024 года в «Банке Компаньон» стартовала акция для клиентов, которые переводят денежные средства из России на карты Элкарт и Visa «Банка Компаньон» или на мобильное приложение «Компаньон». Акция продлится до 31 августа 2025 года.

Как это работает

Участниками акции становятся клиенты, которые переводят из России через любые доступные системы на карты «Элкарт» и Visa, выпущенные «Банком Компаньон», или на мобильное приложение «Компаньон».

По завершении акции в августе 2025 года участник с наибольшим объемом отправленных переводов станет обладателем однокомнатной квартиры в Бишкеке.

Почему это важно?

Переводы из России помогают семьям в Кыргызстане заботиться о близких, обеспечивать повседневные расходы и поддержку родных. «Банк Компаньон» хочет поддержать своих клиентов, делая эти переводы еще более значимыми, создавая дополнительную возможность для улучшения жизни.

Условия участия в акции доступны по ссылке: ВЫИГРАЙ КВАРТИРУ С КОМПАНЬОН.

«Мы стремимся, чтобы каждый сервис «Банка Компаньон» отражал заботу о клиентах и высокое качество обслуживания. Эта акция — наш способ сказать спасибо за доверие», — отмечают в банке.

Контакт-центр «Банка Компаньон»: 88 00 или в WhatsApp 0 770 33 88 00.