«Компаньон Business»: банк в кармане

В условиях постоянно меняющегося рынка и высоких темпов жизни, бизнесу необходимы инструменты, которые позволяют оставаться гибким и эффективным.

Именно поэтому мы встретились с Диясом Джалишевым, Product Owner направления «Управление продаж МСБ» в «Банке Компаньон», чтобы обсудить мобильное приложение «Компаньон Business» — решение, призванное упростить жизнь предпринимателей.

— Дияс, расскажите, в чем основное преимущество приложения «Компаньон Business» и какие возможности оно дает пользователям?

— Самое главное преимущество, на мой взгляд, — это его удобство. Приложение «Компаньон Business» делает весь необходимый функционал банка доступным для абсолютно всех представителей бизнеса — будь то малый, средний или крупный бизнес.

Мобильные приложения в целом ведь про мобильность, верно? Мы понимаем, что бизнес постоянно развивается и у него появляются новые потребности. Нужно всегда быть в движении, и предпринимателям необходим инструмент, который поможет им гибко управлять всеми своими задачами.

— Идея родилась из понимания потребностей наших клиентов.

Мы видели, что бизнес нуждается в постоянном доступе к банковским услугам, без привязки к офису или рабочему времени. Хотелось дать им возможность управлять финансами откуда угодно, когда угодно.

— Если говорить о конкретных, уникальных фишках, я бы сказал так: мы предоставляем бизнесу именно то, что ему нужно.

Поэтому в приложении есть все, что необходимо.

Это, например, все возможные переводы — как внутрибанковские, так и переводы в другие банки. Мы понимаем, что многие привыкли оформлять переводы в офисе, где сотрудники помогают заполнять множество полей. Но все это теперь можно сделать через наше приложение.

Кроме того, можно конвертировать валюту, оплачивать различные услуги онлайн и принимать платежи. Все это доступно и работает круглосуточно, за исключением, конечно, некоторых сервисов, которые имеют временные ограничения. Но, по сути, все, что можно сделать в банке, доступно в вашем телефоне.

Отдельно хочу отметить возможность оплаты налогов через QR-код. Это нововведение от Налоговой службы, не все банки успели его внедрить.

А у нас этот функционал работает уже достаточно давно, около года. Я, например, сам лично оплачивал налоги таким образом через наше приложение. Очень удобно!

— Можете ли вы поделиться какими-либо цифрами, которые подтверждают успех приложения?

— Безусловно! Мы запустили приложение год назад, и оно обрело достаточно большую популярность. На сегодняшний день у нас порядка 15 тысяч зарегистрированных пользователей.

И что особенно радует — объем операций растет ежедневно. Мы каждый день и каждый месяц бьем очередные рекорды, установленные в предыдущем месяце.

Условно, можно сказать, что мы несколько раз выросли за это время, и каждый месяц мы растем примерно в два раза по объемам операций. Эти цифры ясно дают нам понять, что наше приложение нужно нашим пользователям, что оно им удобно и им нравится. Это лучший показатель для нас.