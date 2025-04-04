Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию

В Панфиловском районе Чуйской области происходит конфликт интересов двух компаний в сфере водоснабжения и малой гидроэнергетики — «Минур» и «Курманбек-Ата».

Производственное предприятие «Минур» много лет успешно занимается реализацией инфраструктурных проектов, финансируемых международными донорами (Всемирный банк развития МАР, ЕБРР, ИБР и АБР). За 28 лет работы ввело в эксплуатацию большое количество водоочистных сооружений, повысительных канализационных и водопроводных станций, скважин и водопроводных сетей, а также станций хлорирования и лабораторий.

В рамках расширения своей деятельности компания планирует развивать гидроэнергетическое направление. ОсОО «Минур» стало победителем инвестиционного конкурса Фонда зеленой энергетики. В Панфиловском районе запланировано строительство каскада из трех малых ГЭС на реке Джарды-Каинды. Общая установленная мощность каскада составит 16 мегаватт, а прогнозируемая годовая выработка электроэнергии достигнет 80 миллионов киловатт-часов. Объем инвестиций в проект превышает $28 миллионов.

Фирма «Курманбек-Ата» также проявляет интерес к строительству малой ГЭС, только ниже по течению. И вместо честной конкуренции, считают в ПП «Минур», «Курманбек-Ата» развернула кампанию, направленную на дискредитацию деятельности предприятия.

Представители «Курманбек-Ата» говорят о многочисленных прорывах на водопроводной сети, ранее построенной компанией «Минур». В свою очередь «Минур» отвергает эти обвинения как несостоятельные и считает некорректными ссылки на некие аварии на других объектах.

Таким образом, в «Минур» считают, что столкнулись с недобросовестной конкуренцией, и выражают уверенность в том, что дальнейшее развитие ситуации будет основываться на объективной оценке фактов и соблюдении законных интересов всех участников рынка.