Большой гидроэнергетический потенциал КР отметили в администрации президента

Кыргызстан располагает большим гидроэнергетическим потенциалом, который составляет около 140 миллиардов киловатт-часов. Об этом заявил заведующий сектором по делам Евразийского экономического союза администрации президента Эльдар Алишеров, выступая в Бишкеке на международной научно-практической конференции «Пути решения приоритетных задач ускоренного экономического роста КР».

По его словам, сейчас страна производит около 14-15 миллиардов киловатт-часов, и есть куда расти и развивать энергетическую отрасль.

«Для нас ключевая задача — это развитие зеленой энергетики. Мы будем проводить реформу для расширения генерирующих мощностей. Речь не только о строительстве крупных гидроэлектростанций, но и малых и средних. Нам необходимо научиться управлять нашим энергетическим потенциалом, начав с повышения эффективности, а также удовлетворяя спрос и потребности», — сказал Эльдар Алишеров.