09:28
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.10
Экономика

Большой гидроэнергетический потенциал КР отметили в администрации президента

Кыргызстан располагает большим гидроэнергетическим потенциалом, который составляет около 140 миллиардов киловатт-часов. Об этом заявил заведующий сектором по делам Евразийского экономического союза администрации президента Эльдар Алишеров, выступая в Бишкеке на международной научно-практической конференции «Пути решения приоритетных задач ускоренного экономического роста КР».

По его словам, сейчас страна производит около 14-15 миллиардов киловатт-часов, и есть куда расти и развивать энергетическую отрасль.

«Для нас ключевая задача — это развитие зеленой энергетики. Мы будем проводить реформу для расширения генерирующих мощностей. Речь не только о строительстве крупных гидроэлектростанций, но и малых и средних. Нам необходимо научиться управлять нашим энергетическим потенциалом, начав с повышения эффективности, а также удовлетворяя спрос и потребности», — сказал Эльдар Алишеров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/349008/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Войны за воду: как «Минур» оказался под ударом в борьбе за чистую воду и энергию
Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
Популярные новости
Кабмин определил размер минимальной зарплаты в&nbsp;2026 году&nbsp;&mdash; 3&nbsp;тысячи 280 сомов Кабмин определил размер минимальной зарплаты в 2026 году — 3 тысячи 280 сомов
В&nbsp;ноябре в&nbsp;Кыргызстане начнут печатать купюры в&nbsp;20&nbsp;и&nbsp;50&nbsp;сомов В ноябре в Кыргызстане начнут печатать купюры в 20 и 50 сомов
Налоговая служба&nbsp;КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и&nbsp;ЭСФ Налоговая служба КР разъяснила, кто должен применять ККМ, ЭТТН и ЭСФ
Евро и&nbsp;российский рубль подорожали. Курс валют на&nbsp;27&nbsp;октября Евро и российский рубль подорожали. Курс валют на 27 октября
Бизнес
KICB и&nbsp;ЕБРР подписали договор о&nbsp;финансировании микро-, малого и&nbsp;среднего бизнеса KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
&laquo;BAKAI Страхование&raquo;&nbsp;&mdash; партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025 «BAKAI Страхование» — партнер выставки Kyrgyz Trans Logistic 2025
Получайте бонусы за&nbsp;повседневную оплату в&nbsp;MegaPay Получайте бонусы за повседневную оплату в MegaPay
&laquo;Капитал Банк&raquo; снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и&nbsp;сельского хозяйства «Капитал Банк» снижает ставки: кредиты для дома, бизнеса и сельского хозяйства
30 октября, четверг
09:19
Большой гидроэнергетический потенциал КР отметили в администрации президента Большой гидроэнергетический потенциал КР отметили в адм...
09:18
В Аламединском районе водитель сбил инспектора ГУОБДД
09:16
В доме экс-депутата Шайлообека Атазова прошел обыск
09:09
В Балыкчи зажгли 60 новых уличных фонарей
09:05
KICB и ЕБРР подписали договор о финансировании микро-, малого и среднего бизнеса
29 октября, среда
23:36
Во Франции создали ИИ-помощника для борьбы с медицинскими фейками
22:43
Мелания Трамп украсила Белый дом к Хэллоуину