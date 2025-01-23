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Бизнес

«Элдик Банк»: доступное жилье через накопительную ипотеку

«Элдик Банк» укрепляет свои позиции в качестве ведущего финансового учреждения Кыргызстана, активно поддерживая граждан в улучшении жилищных условий.

Одним из главных приоритетов банка стала уникальная социальная программа «Накопительная ипотека», разработанная совместно с Государственной ипотечной компанией (ГИК) по инициативе президента Садыра Жапарова. Сегодня, 23 января, банк провел презентацию программы в Бишкеке, где представил первые итоги и дальнейшие планы ее реализации.

«Накопительная ипотека» призвана обеспечить граждан КР, как проживающих в стране, так и работающих за ее пределами, доступным и комфортным жильем на максимально выгодных условиях.

Одним из ее ключевых преимуществ является отсутствие необходимости в залоговом обеспечении и представлении документов, подтверждающих доход.

В 2024 году «Элдик Банк» и ГИК провели работу по внесению изменений в законодательство КР и НПА Национального банка, что позволило приступить к реализации проекта.

Согласно механизму «Накопительной ипотеки», участник программы накапливает первоначальный взнос — 30 процентов от стоимости недвижимости — в «Элдик Банке». Так, к началу 2025-го уже открыто более 200 счетов.

Далее банк выдает гражданину льготный кредит под 10 процентов годовых на пять лет в размере 20 процентов от стоимости жилья без залогового обеспечения. Оставшиеся 50 процентов заемщик получает под 8 процентов в ГИК на 15 лет. Отметим, что первые пять клиентов, накопившие необходимую сумму на своих счетах, уже получили финансирование.

«Накопительная ипотека — это реальная возможность для каждого кыргызстанца обрести собственное жилье. Сегодняшняя презентация показала, что мы движемся в верном направлении, помогая людям строить свое будущее. Мы гордимся, что можем предложить такие условия, которые делают жилье доступным для всех граждан, включая тех, кто работает за пределами нашей страны», — отметил важность программы председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/317714/
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