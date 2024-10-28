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Бизнес

Акция от «Элдик Банка»! Делай покупки часами Garmin и получай подарки!

Будь в тренде! Подключись к сервису Garmin Pay и стань участником акции от «Элдик Банка».

Все, что нужно, — это привязать карту Visa от «Элдик Банка» к смарт-часам Garmin и оплачивать товары и услуги в любой валюте весь период акции.

Победителей акции ждут крутые призы:

1-е место — часы Garmin Epix PRO;
2-е место — годовой абонемент в «Триатлон-Центр»;
3-е место — сертификат на сумму 30 тысяч сомов в магазине Gergert Sport.

Garmin Pay — это бесконтактный платежный сервис, позволяющий совершать покупки с помощью смарт-часов Garmin по картам Visa.

Теперь не нужно при себе иметь карту, просто оплачивайте одним касанием часов.

Условия участия в акции и подробная инструкция по подключению карты к часам представлены на сайте банка в разделе «Новости».

Период акции: с 23.09.2024 по 31.12.2024.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309530/
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Акция от «Элдик Банка»: делай покупки часами Garmin и получай подарки!
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