Акция от «Элдик Банка»: делай покупки часами Garmin и получай подарки!

Будь в тренде! Подключись к сервису Garmin Pay и стань участником акции от «Элдик Банка».



Все, что нужно, — это привязать карту Visa от «Элдик Банка» к смарт-часам Garmin и оплачивать товары и услуги в любой валюте весь период акции.



Победителей акции ждут крутые призы:



1-е место — часы Garmin Epix PRO;

2-е место — годовой абонемент в «Триатлон-Центр»;

3-е место — сертификат на сумму 30 тысяч сомов в магазине Gergert Sport.



Garmin Pay — это бесконтактный платежный сервис, позволяющий совершать покупки с помощью смарт-часов Garmin по картам Visa.



Теперь не нужно при себе иметь карту, просто оплачивайте одним касанием часов.



Условия участия в акции и подробная инструкция по подключению карты к часам представлены на сайте банка в разделе «Новости».



Период акции: с 23.09.2024 по 31.12.2024.

Лицензии НБ КР № 033, 033/1.