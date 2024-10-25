00:12
USD 86.20
EUR 91.64
RUB 0.89
Бизнес

MBANK получил международную бизнес-премию в сфере HR

OAO «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK объявило о своей победе в престижной бизнес-премии в области HR, церемония которой состоялась 21 октября в Алматы.

На премии WOW!HR Central Asia 2024 MBANK отмечен за выдающиеся достижения и внедрение инновационных практик в номинации Digital Solutions с проектом MPeople.

Приложение MPeople позволяет каждому сотруднику в реальном времени видеть свои цели, бонусы и необходимые показатели для их достижения. Проект разработан для решения ключевых бизнес-задач — повышение мотивации работников и улучшение эффективности их деятельности. Также стояла задача упростить доступ к обучению, благодаря которому сотрудники фронт-офиса могут своевременно и достоверно предоставлять информацию клиентам.

«Мобильное приложение MPeople — важный шаг в создании прозрачной и понятной системы вознаграждения и мотивации сотрудников. Оно поддерживает развитие профессиональных навыков, а рейтинговая система стимулирует соревновательный дух. Наша победа вдохновляет нас продолжать двигаться вперед и внедрять новые инновационные решения для поддержки наших работников», — отметила Каира Огонбаева, HR-директор MBANK.

Победа в номинации Digital Solutions подтверждает уникальность проекта, демонстрируя вклад компании в цифровую трансформацию HR-сферы и внедрение инновационных решений для повышения продуктивности работы с персоналом.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия НБ КР № 014.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/309348/
просмотров: 7439
Версия для печати
Материалы по теме
MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
MBANK обратился в правоохранительные органы из-за дезинформации
Акция от MBANK: «Легкий старт с MKassa — 0 процентов комиссии новым клиентам»
Выгодные кредиты от MBANK: финансовая поддержка для ваших целей
MBANK одержал победу сразу в двух номинациях премии PLUS Galaxy Award 2024
MBANK повышает ставки на депозиты до 14,5 процента годовых
MBANK и VISA запускают акцию «Лети на Мальдивы с MBANK»
MBANK предупреждает о новом виде мошенничества: будьте внимательны!
Покупайте авто по исламским принципам «Мурабаха»
Выгодная экономия c MTravel: кешбэк 5 процентов на покупку авиабилетов
Популярные новости
MBANK обратился в&nbsp;правоохранительные органы из-за дезинформации MBANK обратился в правоохранительные органы из-за дезинформации
Академия ГКНБ объявляет набор курсантов на&nbsp;2025-2026 учебный год Академия ГКНБ объявляет набор курсантов на 2025-2026 учебный год
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
Бизнес
O!Bank&nbsp;&mdash; время пришло! O!Bank — время пришло!
MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и&nbsp;новые идеи для Кыргызстана MEGA поддержала студенческий хакатон: цифровизация и новые идеи для Кыргызстана
Госбанк развития&nbsp;КР поддерживает отечественное производство Госбанк развития КР поддерживает отечественное производство
MBANK запускает масштабную реферальную акцию &laquo;Приглашай друзей и&nbsp;зарабатывай&raquo; MBANK запускает масштабную реферальную акцию «Приглашай друзей и зарабатывай»
15 ноября, пятница
23:39
Android-смартфоны будут запускать программы для Linux Android-смартфоны будут запускать программы для Linux
22:37
В Японии открыли кафе, где можно полежать в гробу и подумать о смысле жизни
22:00
Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
21:43
До весны. В Бишкеке начали функционировать временные приюты для бездомных
21:20
На развитие инфраструктуры парка «Саймалуу-Таш» выделено 2 миллиона сомов