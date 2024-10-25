MBANK получил международную бизнес-премию в сфере HR

OAO «Коммерческий банк Кыргызстан» | MBANK объявило о своей победе в престижной бизнес-премии в области HR, церемония которой состоялась 21 октября в Алматы.

На премии WOW!HR Central Asia 2024 MBANK отмечен за выдающиеся достижения и внедрение инновационных практик в номинации Digital Solutions с проектом MPeople.

Приложение MPeople позволяет каждому сотруднику в реальном времени видеть свои цели, бонусы и необходимые показатели для их достижения. Проект разработан для решения ключевых бизнес-задач — повышение мотивации работников и улучшение эффективности их деятельности. Также стояла задача упростить доступ к обучению, благодаря которому сотрудники фронт-офиса могут своевременно и достоверно предоставлять информацию клиентам.

«Мобильное приложение MPeople — важный шаг в создании прозрачной и понятной системы вознаграждения и мотивации сотрудников. Оно поддерживает развитие профессиональных навыков, а рейтинговая система стимулирует соревновательный дух. Наша победа вдохновляет нас продолжать двигаться вперед и внедрять новые инновационные решения для поддержки наших работников», — отметила Каира Огонбаева, HR-директор MBANK.

Победа в номинации Digital Solutions подтверждает уникальность проекта, демонстрируя вклад компании в цифровую трансформацию HR-сферы и внедрение инновационных решений для повышения продуктивности работы с персоналом.

MBANK — первый цифровой!

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