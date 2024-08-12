Экономьте и выгодно приобретайте с MBANK: кредиты по ставке 19 процентов годовых

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK объявляет о запуске новой акции «Онлайн-кредит 19 процентов на ВСЕ», предоставляя клиентам уникальную возможность воспользоваться сниженной процентной ставкой на все виды займов.

С 12 августа клиенты MBANK могут оформить кредиты по выгодной ставке 19 процентов годовых. В рамках данной акции доступны займы на любые нужды, включая потребительские, подготовку ребенка к школе и автокредит.

Преимущества акции:

• Снижение процентной ставки. Вместо стандартной клиенты могут воспользоваться сниженной ставкой 19 процентов годовых, что существенно уменьшает общую стоимость кредита.

• Удобство оформления. Приложение MBANK позволяет оформить заем не выходя из дома, что экономит время и упрощает процесс.

• Быстрое одобрение. Процесс рассмотрения заявки ускорен, что позволяет получить одобрение и доступ к средствам в кратчайшие сроки.

• Безопасность. Мы надежно защищаем каждого клиента от мошеннических действий, оформление кредита невозможно третьими лицами.



«MBANK всегда стремится улучшать услуги и делать их максимально выгодными для клиентов.

Снижение процентной ставки до 19 процентов — это наш шаг на пути к улучшению качества обслуживания.

Мы понимаем, что в нынешних экономических условиях людям особенно важно получать доступные и удобные финансовые инструменты. Эта акция направлена на поддержку наших клиентов и развитие их финансовых возможностей», — отметил Кайратбек Суранаев, первый заместитель председателя правления.

Акция действует с 12 по 30 августа 2024 года. Не упустите шанс улучшить свои финансовые условия вместе с MBANK.

Как принять участие онлайн в приложении MBANK:

• откройте приложение MBANK;

• нажмите на кнопку «Онлайн-кредит»;

• заполните все необходимые данные.

Готово!

Как принять участие в акции офлайн:

• для этого необходимо обратиться в любое отделение MBANK;

• представить минимальный пакет документов;

• специалисты помогут вам оформить заявку и предоставят всю необходимую информацию.

MBANK — первый цифровой!

Лицензия № 014 НБ КР.

* Эффективная процентная ставка — от 20,99 процента.