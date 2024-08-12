Экономьте и выгодно приобретайте с MBANK: кредиты по ставке 19 процентов годовых

ОАО «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» | MBANK объявляет о запуске новой акции «Онлайн-кредит 19 процентов на ВСЕ», предоставляя клиентам уникальную возможность воспользоваться сниженной процентной ставкой на все виды займов.
С 12 августа клиенты MBANK могут оформить кредиты по выгодной ставке 19 процентов годовых. В рамках данной акции доступны займы на любые нужды, включая потребительские, подготовку ребенка к школе и автокредит.
Преимущества акции:
• Снижение процентной ставки. Вместо стандартной клиенты могут воспользоваться сниженной ставкой 19 процентов годовых, что существенно уменьшает общую стоимость кредита.
• Удобство оформления. Приложение MBANK позволяет оформить заем не выходя из дома, что экономит время и упрощает процесс.
• Быстрое одобрение. Процесс рассмотрения заявки ускорен, что позволяет получить одобрение и доступ к средствам в кратчайшие сроки.
• Безопасность. Мы надежно защищаем каждого клиента от мошеннических действий, оформление кредита невозможно третьими лицами.
«MBANK всегда стремится улучшать услуги и делать их максимально выгодными для клиентов.
Снижение процентной ставки до 19 процентов — это наш шаг на пути к улучшению качества обслуживания.
Мы понимаем, что в нынешних экономических условиях людям особенно важно получать доступные и удобные финансовые инструменты. Эта акция направлена на поддержку наших клиентов и развитие их финансовых возможностей», — отметил Кайратбек Суранаев, первый заместитель председателя правления.
Акция действует с 12 по 30 августа 2024 года. Не упустите шанс улучшить свои финансовые условия вместе с MBANK.
Как принять участие онлайн в приложении MBANK:
• откройте приложение MBANK;
• нажмите на кнопку «Онлайн-кредит»;
• заполните все необходимые данные.
Готово!
Как принять участие в акции офлайн:
• для этого необходимо обратиться в любое отделение MBANK;
• представить минимальный пакет документов;
• специалисты помогут вам оформить заявку и предоставят всю необходимую информацию.
MBANK — первый цифровой!
Лицензия № 014 НБ КР.
* Эффективная процентная ставка — от 20,99 процента.