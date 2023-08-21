Успейте оплатить налог на транспорт до 1 сентября без комиссии в MBANK

До 1 сентября 2023 года необходимо оплатить налог на транспорт. Его можно оплатить в кассе любого банковского учреждения, в почтовом отделении, через платежные и POS-терминалы. Но стоит ли на это тратить время и усилия?
Оплатите налог в мобильном приложении MBANK и, самое главное, без комиссии!
Сумму налога самостоятельно можно рассчитать здесь (https://calculator.salyk.kg/). Для этого необходимо выбрать вариант «Объекты, имеющие двигатель внутреннего сгорания» или «Объекты, не имеющие двигателя внутреннего сгорания», вид транспорта и срок эксплуатации, а затем нажать на кнопку «Рассчитать налог».
А можно это сделать быстро, удобно и легко в мобильном приложении MBANK, где вы сможете узнать сумму своего налога на транспорт.
Чтобы оплатить налог в MBANK, следуйте следующим шагам:
1. На главном экране выберите вкладку «Сервисы» и кликните на «Мой авто».
2. Нажмите на «Налог на текущий год».
3. Ознакомьтесь и нажмите на «Оплатить».
4. Заполните все поля и кликните на «Оплатить».
5. Проверьте данные и нажмите на «Подтвердить и оплатить».
6. Готово! После оплаты данные моментально поступают в ГНС.
При несвоевременной уплате налога физическим лицам грозит штраф в размере 1 000 сомов, юридическим — 5 000 сомов.
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