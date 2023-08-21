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Бизнес

Кешбэк 10 процентов от MBANK & GLOVO: получайте бонус с вашим заказом

Вы любите заказывать еду с доставкой на дом? Тогда не упустите возможность получить бонус от MBANK и GLOVO! Заказывая доставку в Glovo и оплачивая ее с помощью карты Visa от MBANK, вы получаете 10 процентов кешбэка от суммы заказа!

Как получить бонусы? Просто следуйте инструкции:

— на главном экране приложения MBANK нажмите на кнопку в правом верхнем углу «Дарим бонусы», после чего вы автоматически становитесь участником MBonus — скачайте приложение Glovo в App Store или Play Market;
— закажите еду или продукты из любого заведения;
— в разделе «Способ оплаты» добавьте карту Visa от MBANK.

Готово! Теперь вы получите кешбэк от MBANK, заказывая доставку через приложение Glovo!

Не упустите шанс получить дополнительные бонусы! Воспользуйтесь привлекательным кешбэком от MBANK и GLOVO уже сегодня!

Примечание: Кешбэк действует только на первый заказ.
Бонусы будут начислены на ваш бонусный счет в MBANK в течение пяти рабочих дней после совершения заказа.

MBANK — первый цифровой!
GLOVO — вы заказываете, мы доставляем!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/272827/
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