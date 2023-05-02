Acıbadem помогает детям

Дети — это наше будущее, и мы всегда стараемся делать для них все возможное.

Профессор Фунда Чорапчиоглу, руководитель группы по лечению рака у детей в сети клиник Acıbadem, говорит, что рак, наблюдаемый у взрослых, также может обнаружиться у детей в возрасте от 0 до 18 лет. Шанс полностью и точно выявить онкологические заболевания у детей на ранней стадии и полностью их устранить намного выше, чем у взрослых.

Фото Acıbadem . Профессор Фунда Чорапчиоглу

Бдительность — это важно

Благодаря передовым лабораториям и техническим средствам сети клиник Acıbadem можно определить, могут ли симптомы быть вызваны раком или другими заболеваниями. Для уточнения в клиниках проводят целый ряд анализов и исследований. Если в результате проведенных анализов у пациента возникнет подозрение на рак, потребуются дополнительные анализы, такие как специфические маркеры для определенных опухолей и биопсия.

Биопсия — необходимый тест для диагностики рака

Образец подозрительной ткани исследуется в лаборатории патологической иммунологии и молекулярной генетики опытным специалистом. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем раньше начнется лечение.

Профессор Чорапчиоглу подчеркнула, что МРТ-изображение должно быть высокого качества, и важен опыт врача, проводящего диагностику: «Неправильно и небрежно взятая биопсия может, к сожалению, привести даже к потере органа в конце лечения».

Важно составить правильный план лечения

Хотя лечение зависит от типа рака, оно обычно начинается с химиотерапии. Затем ткань удаляют хирургическим путем, а лечение химиотерапией продолжают. При необходимости добавляется лучевая терапия.

Профессор Чорапчиоглу посняет: «С помощью новых методов лечения мы воздействуем непосредственно на опухолевые ткани, сокращая побочные эффекты лекарств. Важно подобрать единственно верный план лечения и индивидуальный подход к опухоли».

Дополнительные виды лечения и поддержки в онкологической службе Badem

Дети с диагнозом рак проходят серьезное лечение в онкологической службе Badem, которая находится в клинике Maslak и принимает только онкобольных детей. При длительном лечении специалисты делают все возможное, чтобы дети чувствовали себя настолько комфортно, насколько это возможно, приближая условия к домашним.

В онкологической службе Badem сети клиник Acıbadem дополнительно назначают медикаментозное лечение для предотвращения побочных явлений и защиты внутренних органов при проведении химиотерапии. В клинике также предоставляется диетическая поддержка, психологическая поддержка и социальные услуги.

Успех лечения рака определяется его полной ликвидацией.

Мы, сеть клиник Acıbadem, измеряем успех лечения тем, насколько быстро выздоровевшие пациенты снова возвращаются к жизни. Сеть клиник Acıbadem стремится к тому, чтобы пациенты максимально легко вернулись к жизни после выздоровления.

Представительство сети клиник Acıbadem в Бишкеке: улица Манасчи Сагынбая, 101/1 (бульвар Эркиндик), телефон +996 312 62 45 88.

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