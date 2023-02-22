Почему акцизная политика государства никак не помогает системе здравоохранения?

Наблюдать за дискуссиями вокруг налогообложения «традиционных» сигарет и систем нагревания табака (СНТ) очень интересно, хотя и грустно. Потому что из этих наблюдений выходит, что никакой реальной борьбы с курением в Кыргызстане нет. Есть борьба между табачным и антитабачным лобби.

Принято считать, что повышение налогов на табачные изделия и драконовские запреты — это быстрый и эффективный способ снизить потребление табака и одновременно увеличить государственные доходы. Но так ли это на самом деле?

По данным из отчета Всемирной организации здравоохранения 2015 года, с 2011 по 2014 год в Кыргызстане ставки табачных акцизов увеличились в четыре раза, а налоговые поступления — в пять раз.

И можно было бы властям республики трубить победу, но рост акцизных ставок не привел к снижению доступности табака.

То есть получается, что курильщиков не останавливают ни высокие цены на табачные изделия, ни всевозможные запреты.

Что бы там в своих отчетах ни рапортовала ВОЗ, жесткие меры по борьбе с курильщиками (а не с курением, признаем честно) к положительным результатам действительно привели не везде. В Ирландии число респираторных заболеваний снизилось — это правда. Но с 2006 по 2009 год число курильщиков в стране выросло с 29 до 31 процента. В 2004-м выручка пабов — этого символа Ирландии — из-за того, что там запретили курить, упала на 34 процента. Если в 2001 году ирландские пабы получили 11 тысяч 303 лицензии, то в 2012-м — только 1 тысячу 763. В докладе Еврокомиссии по этому поводу так и говорилось: «Экономический эффект от табачных запретов в ресторанном и гостиничном секторах ограничен». Интересно, кстати, подсчитывал ли в Кыргызстане кто-нибудь убытки кафе и прочих увеселительных заведений от запрета курения в них?

Или взять Турцию. До определенного момента ее называли примером успеха политики ВОЗ в отношении табака. А потом подсчитали, что уровень курения среди взрослых с 2012 по 2018 год в Турции вырос с 27 до 31 процента. Есть смысл вспомнить и опыт Франции. Ее регулирующие органы в декабре 2012 года признали, что запрет курения во всех общественных местах завершился полным провалом.

А что в Кыргызстане? В 2020 году национальный координатор ВОЗ, пульмонолог Алина Алтымышева сообщила, что численность курящих людей в Кыргызстане с каждым годом все растет. По ее статистике, 48 процентов трудоспособных мужчин Кыргызстана до 70 лет курят сигареты. За два года до этого та же Алтымышева предлагала повысить акциз на сигареты. Но тогда пачка самых дешевых сигарет стоила 42 сома. В 2020 году она уже выросла в два раза, а сейчас цена доросла до 101 сома.

Как видим, высокие цены на сигареты никак не снижают в Кыргызстане статистику смертей от болезней, связанных с курением, а это почти 6 тысяч человек в год. Таким образом, государство не снизило нагрузку на систему здравоохранения, как то было обещано. По факту получается, что государство защищает не здоровье народа, а интересы производителей сигарет.

Нет, определенные шаги в направлении замещения вреда от курения в Кыргызстане предпринимаются. Например, 6 октября 2021 года в Жогорку Кенеше член парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению Альфия Самигуллина представила проект Концепции снижения вреда от источников неинфекционных заболеваний. В разделе, посвященном курению, там сказано: «С достижениями технологий появляются альтернативные способы доставки никотина в организм. Новые альтернативные продукты с содержанием никотина, в том числе электронные сигареты и изделия с нагреваемым табаком, могут стать менее вредной альтернативой сигаретам в связи с тем, что в них отсутствует процесс горения».

Ну а раз СНТ признаются адекватной заменой сигаретам, то по логике вещей акцизы на них должны быть ниже. Как на менее вредную альтернативу. Но у нас «нагреватели» уравнены по ставкам сборов с сигаретами. А значит, более высокий налог побуждает людей, которые до этого переключились на СНТ, либо возвращаться к своим «прежним» сигаретам, либо курить то, что предлагает теневая экономика — контрабандные или контрафактные сигареты. Потому что они существенно дешевле.

— Любой бизнесмен знает, что повысить прибыль можно двумя путями — снижением расходов либо увеличением прибыли, — говорит кандидат экономических наук Ирина Михайлова. — Эту самую прибыль увеличивают, либо подняв цены, либо повышая выпуск продукции при тех же расходах на производство.

Что мы видим сегодня? Производство табака в мире сокращается, а прибыль табачных компаний и не думает падать, а наоборот — растет. Происходит это за счет двух факторов: с одной стороны, сокращаются расходы на производство, а с другой — цена на сигареты становится выше. кандидат экономических наук Ирина Михайлова

Впрочем, возможен и третий фактор: вместо настоящего табака сигареты набивают так называемым эрзац-табаком — бумагой, пропитанной никотином.

При этом, напоминает эксперт, в Кыргызстане акцизы на СНТ считаются, как и на сигареты, — поштучно. А в России, например, акцизы считаются по весу табака. Такой расчет учитывает, что данная продукция включает разные виды, которые не только отличаются по форме, но и по количеству содержания табака. А также позволяет быть продукции конкурентоспособной с традиционными сигаретами в ценовой политике и потребитель имеет возможность выбора.

— Возможно, в Кыргызстане за такой налоговой политикой в отношении СНТ может стоять «сигаретное лобби», которому снижение цен на «нагреватели» абсолютно невыгодно, — говорит И.Михайлова. — При снижении цены потребитель, скорее, сделает выбор в пользу СНТ, а «сигаретные короли» недополучат свою прибыль. Подобное для акул сигаретного бизнеса недопустимо. Высокие акцизы, которых добиваются «сигаретные короли», резко увеличивают контрабанду табака, это вынуждает потребителей делать покупки на нелегальном рынке. Такая «борьба с курением» производителям сигарет только на руку. В итоге это ведет к многомиллиардным потерям бюджета.

В обществе, что уже видно и без социологов, давно наблюдается усталость и даже раздражение от запретительных мер, а также роста цен на все и вся. Более того, людям даже не пытаются внятно объяснить логику того или иного решения. При этом люди совершенно не против регулирования. Им только нужно, чтобы оно было созидательным. То есть, если какой-то продукт представляет опасность для здоровья человека и общества в целом, этому продукту должна быть недорогая и безопасная замена. В этом, собственно, и состоит главный смысл снижения вреда от курения, например. А в дальнейшем — и сохранения здоровья нации, что на словах хотят власть имущие.

Дамир Алиев