В Кыргызстане с 1 марта вводится запрет на оборот ряда товаров без акциза

Налоговая служба напоминает предпринимателям о вступающем в силу с 1 марта 2025 года запрете на оборот определенных видов товаров без обязательной акцизной маркировки. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

По ее данным, с указанной даты на территории Кыргызстана будет запрещена реализация, хранение и транспортировка следующих товаров, не имеющих акцизной марки:

табак трубочный, курительный, нюхательный, кальянный;

смазочные масла, прочие масла и присадки к ним.

ГНС настоятельно рекомендует всем предпринимателям, занимающимся реализацией вышеуказанных товаров, своевременно провести маркировку остатков продукции до 28 февраля 2025 года.

В ведомстве напоминают, что за оборот продукции без акцизной марки предусмотрена административная и уголовная ответственность. Нарушителям грозит штраф в размере 65 тысяч сомов или лишение свободы на срок до пяти лет.

Для удобства потребителей и предпринимателей ГНС сообщает о доступности функции проверки подлинности акцизной марки в мобильном приложении salyk.kg. Пользователи могут легко проверить легальность акцизной марки, отсканировав ее через приложение.