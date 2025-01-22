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Общество

FDA США признало никотиновые паучи ZYN менее вредной альтернативой сигаретам

Одно из самых строгих ведомств — Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) — в середине января впервые выдало разрешение на продажу никотиновых паучей ZYN. Это событие может кардинально изменить отношение к альтернативам, предлагаемым курильщикам для снижения вреда от их зависимости.

После детального научного анализа FDA пришло к выводу, что разрешенные никотиновые паучи содержат значительно меньше вредных веществ по сравнению с традиционными сигаретами. По своей сути, это пакетики с никотином, они не горят, а стало быть, не выделяют смолы и канцерогены. Это снижает риск развития рака и других серьезных заболеваний у курильщиков.

«Около 45 миллионов американцев регулярно потребляют никотин, и около 30 миллионов из них курят сигареты — самую вредную форму никотина. Решение FDA признает роль ZYN в защите общественного здравоохранения, помогая людям отказаться от сигарет и других традиционных продуктов», — отметил президент Swedish Match в Северной Америке Том Хейнс.

В то же время агентство обязало производителя соблюдать строгие ограничения на маркетинг, чтобы минимизировать привлечение несовершеннолетних. Основные требования включают:

  • Реклама должна быть нацелена только на взрослых (21+).
  • Не допускается использование молодежных тем, образов или персонажей.
  • В маркетинговых материалах должны участвовать модели старше 35 лет.
  • Запрещена реклама на радио и телевидении.

Компания также обязана контролировать аудиторию своей рекламы и принимать меры по предотвращению доступа молодежи к этим продуктам. Нарушение данных условий может привести к отзыву разрешения.

Отметим, четырьмя годами ранее FDA также одобрило продажу системы нагревания табака IQOS как табачного продукта с пониженным воздействием. Научно обоснованное решение принято на основе нескольких ключевых аспектов:

  • При использовании системы IQOS табак нагревается, а не горит.
  • В результате этого образование вредных и потенциально вредных веществ существенно снижено.
  • Научные исследования показали, что полный переход от курения сигарет к использованию системы IQOS значительно снижает воздействие вредных веществ на организм человека.

В то же время в вопросах противодействия курению Кыргызстан продолжает придерживаться запретительного подхода, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Так, с 12 января 2022 года в республике запретили производство, ввоз и продажу некурительных табачных изделий и никотиносодержащих некурительных изделий, кроме насвая.

Стоит отметить, что ранее шведский эксперт Карл Фагерстрем, признанный авторитет в области изучения зависимости, поставил под сомнение эффективность традиционных запретительных методов ВОЗ по борьбе с курением. В своем исследовании он предложил подход, основанный на снижении вреда через использование бездымных альтернатив. По мнению эксперта, их внедрение может ускорить отказ от курения и снизить уровень связанных с ним заболеваний.

Мировые данные показывают, что число курильщиков остается практически неизменным уже 30 лет, несмотря на строгие меры. Карл Фагерстрем приводит в пример ряд стран, где распространение бездымных продуктов оказалось более эффективным:

  • Великобритания. Уровень курения в 2020 году снизился до 14 процентов благодаря активному продвижению бездымных продуктов.
  • Новая Зеландия. Распространенность ежедневного курения снижается быстрее, чем в Австралии, благодаря государственной поддержке менее вредных альтернатив.
  • Япония. Использование устройств нагревания табака значительно сократило традиционное курение, несмотря на строгие ограничения на табачные изделия.

Напомним, от последствий курения в мире ежегодно умирает более 8 миллионов человек, из которых 1,2 миллиона — пассивные курильщики. Основные риски для здоровья несут канцерогены и смолы, выделяющиеся при горении традиционных сигарет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/317589/
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