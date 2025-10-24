Как вырастут акцизы с 2026 года: пиво, вино и водка станут дороже

Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики вынесло на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров «О внесении изменений в некоторые постановления кабинета министров Кыргызской Республики в сфере налогообложения».

Документ предусматривает поэтапное повышение ставок акцизного налога на алкогольную продукцию в 2026–2029 годах, а также отмену освобождения от уплаты акциза и маркировки для детских сахаросодержащих напитков.

Спирт, водка, ликероводочные изделия и крепленые напитки — со 160 сомов за литр в 2025 году до 200 сомов в 2026-м, с ежегодным увеличением на 20 сомов до 260 сомов к 2029 году.

Вино — с 20 сомов за литр в 2025 году до 25 сомов в 2026-м, далее ежегодно по 5 сомов, до 40 сомов в 2029 году.

Игристые вина и шампанское — с 45 сомов за литр до 70 сомов к 2029 году.

Коньяк — со 100 сомов в 2025 году до 140 сомов в 2026-м, с ежегодным ростом до 200 сомов в 2029 году.

Пиво — с 17 сомов за литр в 2025 году до 30 сомов в 2028-м.

В министерстве отмечают, что повышение акцизов направлено на сокращение потребления вредной продукции, приближение налоговой политики Кыргызстана к международной практике и увеличение доходов государственного бюджета.

Проект постановления размещен для общественного обсуждения на Едином портале проектов нормативных правовых актов.