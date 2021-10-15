MegaCom объявляет сбор средств для реабилитационного центра «Өмүр булагы»

Компания MegaCom как социально ответственная организация, уделяющая особое внимание поддержке сферы здравоохранения, объявляет сбор средств через мобильное приложение MegaPay для запуска реабилитационного центра для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Өмүр булагы», расположенного в Иссык-Кульской области.

15 октября по инициативе Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится благотворительный марафон.

Собранные в ходе мероприятия средства пойдут на завершение ремонтных работ в медико-реабилитационном центре «Өмүр булагы». Учреждение, рассчитанное на 250 детей, будет состоять из восьми блоков, в которых разместятся отделения аллергологии, онкологии, пульмонологии, акушерства и гинекологии, детской хирургии, функциональной диагностики и неврологии.

Все граждане, желающие внести свой вклад в развитие здорового будущего маленьких кыргызстанцев с ОВЗ, могут перевести денежные средства через мобильный кошелек MegaPay.

Для этого необходимо:

скачать или обновить приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store);

перейти в раздел «Оплата услуг»;

далее выбрать раздел «Благотворительность» и перейти во вкладку «Омур Булагы — благотворительный марафон»;

указать реквизит (номер телефона), желаемую сумму для перевода и подтвердить платеж.

MegaCom — за здоровый Кыргызстан и светлое будущее детей!