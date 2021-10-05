KICB наградил победителей акции «20 iPhone 12 Pro в честь 20-летия KICB!»

В сентябре 2021 года в головном офисе KICB прошло торжественное награждение победителей в рамках акции, которая была приурочена к 20-летию KICB — 20 участников получили iPhone 12 PRO! Акция состоялась при поддержке платежной системы Mastercard.

Обладатель главного приза iPhone 12 Pro Max Эмильев Адилет: «Я открыл карту Mastercard от KICB и везде совершал оплаты: в магазинах, кафе, также оплачивал покупки в интернете. Спасибо большое банку, я очень рад, что выиграл главный приз, буду и дальше пользоваться картой и услугами Банка KICB»

Напомним, что для участия в акции необходимо было совершить не менее 90 оплат за товары и услуги картой KICB от платежной системы Mastercard на сумму от 400 сомов. Согласно условиям, главный приз получил клиент, выполнивший все условия и совершивший оплаты на наибольшую общую сумму.

«В этом году KICB исполняется 20 лет. Для нас это большая знаменательная дата. Благодаря доверию клиентов мы смогли стать одним из лидирующих банков в Кыргызской Республике. Весь год в честь 20-летия мы проводим различные мероприятия. Так, сегодня 20 победителей получили свои iPhone 12 Pro. Благодарим за выбор услуг нашего банка!» — сказала член правления KICB Елена Таирова.

Если у вас нет карты Mastercard, вы можете открыть ее в любом отделении KICB банка. Это удобное средство оплаты в более чем 210 странах мира. Картой можно снять денежные средства в любой точке мира, оплатить товары/услуги и совершать безопасные интернет-операции.

Выберите карту, подходящую именно вам! С видами банковских карт можно ознакомиться здесь.

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