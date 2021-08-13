Oi-qaragai: новая достопримечательность Казахстана

Лето — прекрасный повод для новых знакомств и открытий, увлекательных путешествий и приключений, ярких красок и вкусов, запахов и звуков. Летом можно все — найти время на то, что давно хотелось; попробовать то, о чем всегда мечталось; съездить туда, где ни разу не был, и даже собрать все вместе в парочке насыщенных выходных.

Развитие туризма в Казахстане и его близкое соседство делают Алматы и Алматинскую область одним из самых привлекательных туристических направлений для жителей Бишкека.

Алматы преображается буквально каждое мгновенье — его украшают новые прогулочные и парковые зоны, красочные муралы и уникальные арт-объекты, уютные кафе и кофейни, галереи и торговые центры. Но самое интересное здесь начинается за пределами городских улиц, где от великолепия горных ландшафтов захватывает дух и вырастают крылья.

По-новому открыть для себя город Алматы и подарить своей семье незабываемый отпуск в одном из красивейших горных ущелий можно в Mountain Resort Oi-Qaragai, который вот уже 11 лет является самой настоящей достопримечательностью Казахстана.

Здесь на 105 гектарах расположились самый большой в Казахстане парк для катания на горных велобайках (который зимой превращается в горнолыжный курорт), самая большая в мире юрта, внесенная в книгу рекордов Гиннесса, самый большой в стране троллейный парк «Дух Тянь-Шаня», «Деревенька на деревьях», вошедшая в топ лучших экоотелей мира, и более 20 уникальных природных активностей для детей и взрослых, среди которых есть даже лыжи по траве!

Одна из главных особенностей семейного курорта Oi-Qaragai — искренний сервис. Здесь тепло и с любовью принимают каждого гостя, а самых маленьких окружают особым вниманием и заботой.

Детей здесь ждет огромный удивительный мир — отдельно стоящий детский центр UGUSHA, детский центр активностей, детские трассы в веревочном и скалолазном парке, обучение езде на велобайках с профессиональными инструкторами, трехколесные картинги, интерактивная горная тропа «Алатау» и многое другое. Детский досуг организован таким образом, что даже самые беспокойные родители смогут расслабиться и полноценно посвятить время себе, наслаждаясь прогулками по ущелью, активным отдыхом или полным релаксом в уникальном этноSPA Umai.

Семь видов проживания на любой достаток и вкус, шесть ресторанов европейской, грузинской и тюркской кухонь, 11 подъемников, три из которых — канатно-кресельные.

Для того чтобы познакомиться с курортом поближе, на сайте oi-qaragai.kz можно отправиться в виртуальное путешествие из любой точки мира. Курорт предлагает своим иногородним гостям многодневные туры и с полным погружением в атмосферу отдыха и заботы. Вам не придется беспокоиться о гармоничном досуге, заряжающем энергией природы душу и тело.

Это и многое другое доступно по брони на сайте курорта и booking.com.

В Oi-Qaragai каждый найдет для себя что-то по душе, независимо от национальности, пола, возраста, бюджета, вкусов и интересов. Это место влюбляет в себя с первого взгляда, пробуждая желание обязательно вернуться сюда вновь. Здесь в полной мере можно ощутить возвращение к истокам, слияние с самим собой и окружающей природой, подарив себе и близким самое ценное — счастье быть вместе.