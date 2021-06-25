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Бизнес

Акция! VIP-номера бесплатно — в новом фирменном салоне MegaCom в Кемине

В честь открытия нового фирменного салона MegaCom в городе Кемине мобильный оператор объявляет о проведении акции!

При обращении в новый офис, расположенный по адресу: Чуйская область, город Кемин, улица Советская, 4а (торговый центр «Насип»), абонентам предоставляется​ скидка до 100 процентов на номера категорий «Серебро», «Золото» и «Платина»​ при условии подключения к одному из 28-дневных пакетов тарифного плана​ «Интернет».

Как воспользоваться скидкой?

  • Серебряный номер можно получить со скидкой 100 процентов (стоимость — 0 сомов) при подключении к одному из следующих пакетов: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно».
  • Скидка 100 процентов​ (стоимость —​ 0 сомов)​ на​ «Золотые»номера​ доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов: «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно».
  • ​Номер категории «Платина» со скидкой 80 процентов​ (стоимость —​ 1 тысяча 500 сомов)​ можно приобрести при подключении к пакетам «Интернет Безлимит» или «Все Безлимитно».

Акция стартует 23 июня и продлится до 23 июля 2021 года.

Подробнее об условиях подключения пакетов тарифного плана «Интернет» читайте на​ официальном сайте компании.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/198844/
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