В честь открытия нового фирменного салона MegaCom в городе Кемине мобильный оператор объявляет о проведении акции!

При обращении в новый офис, расположенный по адресу: Чуйская область, город Кемин, улица Советская, 4а (торговый центр «Насип»), абонентам предоставляется​ скидка до 100 процентов на номера категорий «Серебро», «Золото» и «Платина»​ при условии подключения к одному из 28-дневных пакетов тарифного плана​ «Интернет».

Как воспользоваться скидкой?

Серебряный номер можно получить со скидкой 100 процентов (стоимость — 0 сомов) при подключении к одному из следующих пакетов: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно».

можно получить (стоимость — 0 сомов) при подключении к одному из следующих пакетов: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно». Скидка 100 процентов ​ (стоимость —​ 0 сомов)​ на​ « Золотые » ​ номера​ доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов: «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно».

​ (стоимость —​ 0 сомов)​ на​ номера​ доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов: «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно». ​Номер категории «Платина» со скидкой 80 процентов​ (стоимость —​ 1 тысяча 500 сомов)​ можно приобрести при подключении к пакетам «Интернет Безлимит» или «Все Безлимитно».

Акция стартует 23 июня и продлится до 23 июля 2021 года.

Подробнее об условиях подключения пакетов тарифного плана «Интернет» читайте на​ официальном сайте компании.

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