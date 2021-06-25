В честь открытия нового фирменного салона MegaCom в городе Кемине мобильный оператор объявляет о проведении акции!
При обращении в новый офис, расположенный по адресу: Чуйская область, город Кемин, улица Советская, 4а (торговый центр «Насип»), абонентам предоставляется скидка до 100 процентов на номера категорий «Серебро», «Золото» и «Платина» при условии подключения к одному из 28-дневных пакетов тарифного плана «Интернет».
Как воспользоваться скидкой?
- Серебряный номер можно получить со скидкой 100 процентов (стоимость — 0 сомов) при подключении к одному из следующих пакетов: «Интернет Эконом», «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно».
- Скидка 100 процентов (стоимость — 0 сомов) на «Золотые» номера доступна для абонентов, подключившихся к любому из 4-недельных пакетов: «Интернет Стандарт», «Интернет Безлимит», «Все Безлимитно».
- Номер категории «Платина» со скидкой 80 процентов (стоимость — 1 тысяча 500 сомов) можно приобрести при подключении к пакетам «Интернет Безлимит» или «Все Безлимитно».
Акция стартует 23 июня и продлится до 23 июля 2021 года.
Подробнее об условиях подключения пакетов тарифного плана «Интернет» читайте на официальном сайте компании.