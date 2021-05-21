Казахстанская компания «Азияпэй» комментирует ситуацию с регистрацией в НБ КР

ТОО «Азияпэй (ASIAPAY)» зарегистрировано в качестве оператора международной системы электронных денег в Национальном банке Кыргызской Республики 28 мая 2020 года, однако по настоящее время так и не приступило к оказанию услуг в рамках своей системы электронных денег на территории Кыргызской Республики.

В связи с требованиями НБ КР международный оператор системы электронных денег обязан в 6-месячный срок с момента получения регистрации заключить и предоставить в НБ КР агентский договор с локальным банком на распространение электронных денег.

«Азияпэй» обратилась в один из локальных банков, однако по причине затянувшегося процесса согласования на стороне банка «Азияпэй» в установленные регулятором сроки не успела заключить агентский договор.

Команда «Азияпэй» в настоящее время ведет переговоры сразу с несколькими локальными банками и в ближайшее время повторно обратится в НБ КР за получением статуса оператора международной системы электронных денег.