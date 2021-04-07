MegaCom принял участие в экологической акции по озеленению парка в Бишкеке

Сотрудники компании MegaCom во главе с генеральным директором Азатом Базаркуловым совместно с представителями других сотовых операторов, бизнес-структур и IT-сообщества страны по инициативе и при непосредственном участии премьер-министра Улукбека Марипова посадили деревья различных пород в парке имени Ататюрка в Бишкеке в рамках экологической акции, организованной в поддержку предпринимательской деятельности в Кыргызской Республике.

«От имени сотовых операторов и бизнес-сообщества страны мы выражаем благодарность правительству Кыргызстана за поддержку IT-сферы республики, — отметил в своем выступлении Азат Базаркулов. — Мы убеждены, что участие предпринимательского сообщества в подобных совместных акциях позитивно влияет на укрепление партнерских взаимоотношений, поддержку здоровой конкуренции и объединение сектора в целом во благо развития отечественной экономики».

В свою очередь Улукбек Марипов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений деятельности правительства является вопрос поддержки бизнес-сектора республики, в том числе обеспечения гарантий государственной защиты прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов.

«Посадить дерево означает дать начало саду. Этот день символизирует для нас начало нового этапа сотрудничества государства и предпринимательского сектора. Выстраивание партнерских и взаимовыгодных отношений с бизнесом является залогом развития экономики страны», — заметил он.

Глава кабмина поблагодарил руководство сотовых операторов Кыргызстана за участие в акции и отметил, что высаженные сегодня саженцы станут символом начала нового диалога с бизнесом, в том числе через реализацию проектов зеленой экономики и совместных экологических инициатив.