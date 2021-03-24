В АПЗИ подписано соглашение о партнерстве с компаниями группы «Чаарат»

В Агентстве по продвижению и защите инвестиций (АПЗИ) подписан меморандум о партнерстве и сотрудничестве с иностранными инвесторами, акционерами ЗАО «Чаарат Заав», дочерней компании британской «Чаарат Голд Холдингс Лимитед» о партнерстве и сотрудничестве в деле привлечения инвестиций, а также в развитии ряда проектов в регионах и решения первостепенных задач.

Уточняется, что инвесторы планируют вложить более 110 миллионов долларов США в строительство золотоизвлекающей фабрики (ЗИФ) и объектов инфраструктуры на месторождении Чаарат в Чаткальском районе Джалал-Абадской области в течение следующих двух лет, что будет способствовать созданию более 800 новых рабочих мест на предприятии при приоритетном трудоустройстве местного населения. Кроме того, ежегодно на нужды района выделяется более 14 миллионов сомов: строительство дорог, мостов, образование, ремонт медицинских учреждений, школ и так далее.

Соглашение о сотрудничестве между АПЗИ и компаниями группы «Чаарат» поможет стране дополнительно привлечь западное финансирование, улучшить инвестиционный климат и продемонстрировать ответственное отношение как со стороны Кыргызской Республики, так и со стороны инвестора. Также инвесторы в рамках своей социальной программы планируют построить современный профессиональный колледж в Чаткальском районе. Запланированные проекты будут реализовываться при поддержке АПЗИ и в тесном сотрудничестве с правительством и местным самоуправлением с соблюдением всех норм законодательства, а также экологических, технических и иных требований и стандартов.

Компания ЗАО «Чаарат Заав» и инвесторы высоко оценивают заключенное соглашение и надеются, что это станет шагом на пути к созданию в Кыргызской Республике благоприятных условий для добросовестных и ответственных инвесторов, нацеленных на развитие региона, в котором они работают, а также выражает надежду на дальнейшее укрепление отношений и продуктивные партнерские отношения.

Для справки: ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией Чаарат Голд Холдингс Лимитед. В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. Чаарат Голд Холдингс Лимитед обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com.