ЗАО «Чаарат Заав» передало 10 кислородных концентраторов Чаткальскому району

ЗАО «Чаарат Заав», разрабатывающее месторождение Чаарат, в продолжение оказания помощи Кыргызской Республике в борьбе с коронавирусной пандемией закупило и передало 10 кислородных концентраторов для нужд населения Чаткальского района Джалал-Абадской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как уточняется, ввиду осложнения эпидемиологической ситуации и увеличения случаев заражения COVID-19 выросла потребность в обеспечении лечебных учреждений медицинским оборудованием. В связи с этим компания закупила кислородные концентраторы на общую сумму около миллиона сомов с дальнейшей поставкой и передачей Чаткальской районной государственной администрации для распределения по району.

«Чаарат Заав» отмечает, что продолжает анализ текущей ситуации и будет делать необходимую адресную помощь. Ранее, напомним, компания поставила Министерству здравоохранения КР лабораторное оборудование (ПЦР-амплификатор и тесты COVID-19) для проведения анализов на коронавирус на сумму более 45 тысяч долларов, а также распределила 10 тонн муки и дезинфицирующие средства для жителей района.

Для справки: ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией Чаарат Голд Холдингс Лимитед. В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. Чаарат Голд Холдингс Лимитед обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com.