Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции

ЗАО «Чаарат Заав» с удивлением узнало из публикаций новостных лент о возбуждении Генеральной прокуратурой КР уголовного дела против должностных лиц КР по факту коррупции с ущербом в 1 миллиард сомов по вопросу выделения «Чаарату» земельного участка для проведения геологоразведочных работ.

ЗАО «Чаарат Заав» осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством КР. Мы категорически отвергаем любые необоснованные обвинения против нашей компании, готовы незамедлительно представить все необходимые документы, подтверждающие правоту нашей юридической и моральной позиции, и намерены защищать нашу репутацию всеми правомерными способами.

Следует отметить, что до возбуждения уголовного дела никто из госорганов КР и тем более Генеральной прокуратуры КР не обращался в компанию за разъяснениями по данному вопросу. Более того, решение проблемы трансформации земель месторождения Чаарат было инициировано самой компанией еще в феврале 2017 года — что до сих пор не выполнено из-за неэффективности системы государственного управления горнодобывающим сектором. До решения данного вопроса «Чаарат» не вел никаких работ на данных земельных участках и поэтому возмущен предположениями о причинении ущерба.

С начала своей инвестиционной деятельности в Кыргызстане компания за счет собственных средств инвестировала в изучение золоторудного месторождения Чаарат более $170 миллионов, выплатив при этом в бюджет страны около миллиарда сомов налоговых отчислений, социальных выплат и других установленных законом платежей, и поставила на государственный баланс около 100 тонн золота. ЗАО «Чаарат Заав» работает в строгом соответствии с экологическими и природоохранными нормами как Кыргызской Республики, так и международными нормами. В планы компании на ближайшие два года входит привлечение около $150 миллионов новых инвестиций для запуска проекта «Тулкубаш» и создания более 800 новых рабочих мест.

Необоснованные обвинения в наш адрес грозят сорвать наши инвестиционные планы, что нанесет прямой урон экономике и инвестиционному климату Кыргызской Республики. Наша компания сделала очень многое, чтобы привлечь иностранные инвестиции в республику, включая организацию Кыргызско-Британских инвестиционных форумов в Лондоне и тесное сотрудничество с международными финансовыми институтами, — такими как ЕБРР и АБР. Все это поставлено под угрозу, и непоправимый вред может быть нанесен не только нашей деловой репутации (которую мы будем всеми силами защищать), но и международной репутации Кыргызской Республики.

ЗАО «Чаарат Заав» надеется, что и. о. президента Садыр Жапаров лично обратит внимание на столь вопиющий факт правового беспредела и посодействует обеспечению добропорядочному и законопослушному инвестору беспрепятственного продолжения своей инвестиционной деятельности в стране.

Для справки: ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией Чаарат Голд Холдингс Лимитед. В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. Чаарат Голд Холдингс Лимитед обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

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