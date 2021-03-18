13:55
USD 84.80
EUR 100.91
RUB 1.16
Бизнес

В АПЗИ прошла встреча с акционером британской компании «Чаарат Голд Холдингс»

В Государственном агентстве по продвижению и защите инвестиций (АПЗИ) при МЭФ КР прошла встреча с участием крупнейшего акционера и исполнительного председателя правления «Чаарат Голд Холдингс Лтд» Мартина Андерссона и главы АПЗИ Алмамбета Шыкмаматова. «Чаарат Голд Холдингс Лтд» в Кыргызстане представляет дочерняя компания ЗАО «Чаарат Заав», ведущая работы на месторождении Чаарат в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и текущие планы по строительству объектов инфраструктуры с дальнейшей разработкой перспективного крупного месторождения, входящего в число наиболее крупных на территории Кыргызской Республики.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, на сегодня в стране взят курс на привлечение и поддержку ответственных инвесторов, которые смогут не только развить крупные проекты, но и продемонстрировать перспективы работы в Кыргызстане на своем примере другим потенциальным инвесторам.

«На сегодняшний день мы рады, что у нас в республике в горнорудной отрасли работают такие компании, как «Чаарат Заав», менеджмент которой обладает большим опытом и хорошей репутацией», — отметил директор АПЗИ.

Мартин Андерссон подчеркнул, что компания придерживается принципов открытого и честного управления в тесном сотрудничестве с руководством страны, местным самоуправлением и населением. Совместная же работа в горнодобывающей отрасли позволит создавать новые рабочие места, обучать молодежь, развивать инфраструктуру и реализовывать проекты в регионах.

Стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений и совместную работу по привлечению дополнительных инвестиций в страну, а также развитию регионов, местных сообществ и поддержке малого и среднего бизнеса в отдаленных частях страны.

Для справки: ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией «Чаарат Голд Холдингс Лимитед». В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. «Чаарат Голд Холдингс Лтд» обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/186908/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
Официальное заявление ЗАО «Чаарат Заав» о возбуждении дела по коррупции
ЗАО «Чаарат Заав» передало 10 кислородных концентраторов Чаткальскому району
ЗАО «Чаарат Заав» закупило медоборудование и ПЦР-тесты для диагностики COVID-19
10 тонн муки и дезинфицирующие средства: «Чаарат Заав» помогает Чаткалу
Чаарат: экологические показатели в пределах нормы
Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
Время инвестиций: сотрудничество между КР и Британией обсудили в Лондоне
Развитие регионов: Кубок «Чаарат» и выставка производителей в Чаткальском районе
Популярные новости
&laquo;Гемотест&raquo; сделал проверку щитовидной железы доступнее «Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее
&laquo;Альянс Алтын&raquo; готов к&nbsp;пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя «Альянс Алтын» готов к пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя
Требуем законности. Дольщики объекта в&nbsp;12-м микрорайоне обратились к&nbsp;президенту Требуем законности. Дольщики объекта в 12-м микрорайоне обратились к президенту
В&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; сменился генеральный директор В ЗАО «Альфа Телеком» сменился генеральный директор
Бизнес
В&nbsp;АПЗИ прошла встреча с&nbsp;акционером британской компании &laquo;Чаарат Голд Холдингс&raquo; В АПЗИ прошла встреча с акционером британской компании «Чаарат Голд Холдингс»
В&nbsp;Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам В Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам
Проект &laquo;Вылечить туберкулез&raquo; выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой
&laquo;Альянс Алтын&raquo; готов к&nbsp;пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя «Альянс Алтын» готов к пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя
18 марта, четверг
13:48
В АПЗИ прошла встреча с акционером британской компании «Чаарат Голд Холдингс» В АПЗИ прошла встреча с акционером британской компании...
13:28
Дело о беспорядках. Фарида Ниязова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 7 апреля
13:22
Год с COVID-19. Самому маленькому пациенту инфекционной больницы было 20 дней
13:15
Четыре фармацевтические компании оштрафовали за завышение цен на лекарства
13:14
COVID-19. Предпосылок для отмены офлайн-обучения в школах нет