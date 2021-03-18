В АПЗИ прошла встреча с акционером британской компании «Чаарат Голд Холдингс»

В Государственном агентстве по продвижению и защите инвестиций (АПЗИ) при МЭФ КР прошла встреча с участием крупнейшего акционера и исполнительного председателя правления «Чаарат Голд Холдингс Лтд» Мартина Андерссона и главы АПЗИ Алмамбета Шыкмаматова. «Чаарат Голд Холдингс Лтд» в Кыргызстане представляет дочерняя компания ЗАО «Чаарат Заав», ведущая работы на месторождении Чаарат в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и текущие планы по строительству объектов инфраструктуры с дальнейшей разработкой перспективного крупного месторождения, входящего в число наиболее крупных на территории Кыргызской Республики.

По словам Алмамбета Шыкмаматова, на сегодня в стране взят курс на привлечение и поддержку ответственных инвесторов, которые смогут не только развить крупные проекты, но и продемонстрировать перспективы работы в Кыргызстане на своем примере другим потенциальным инвесторам.

«На сегодняшний день мы рады, что у нас в республике в горнорудной отрасли работают такие компании, как «Чаарат Заав», менеджмент которой обладает большим опытом и хорошей репутацией», — отметил директор АПЗИ.

Мартин Андерссон подчеркнул, что компания придерживается принципов открытого и честного управления в тесном сотрудничестве с руководством страны, местным самоуправлением и населением. Совместная же работа в горнодобывающей отрасли позволит создавать новые рабочие места, обучать молодежь, развивать инфраструктуру и реализовывать проекты в регионах.

Стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений и совместную работу по привлечению дополнительных инвестиций в страну, а также развитию регионов, местных сообществ и поддержке малого и среднего бизнеса в отдаленных частях страны.

Для справки: ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией «Чаарат Голд Холдингс Лимитед». В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. «Чаарат Голд Холдингс Лтд» обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com.