Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации

Первое в истории Кыргызской Республики стабилизационное соглашение подписано между правительством КР и компаниями Chaarat Gold Holdings Lmtd. и ЗАО «Чаарат Заав». Церемония подписания и обмена рукопожатиями состоялась 26 декабря в Министерстве экономики КР.

Стабилизационное соглашение обеспечивает инвестору право выбора наиболее благоприятных условий по уплате налогов. В случае изменения законодательства инвестор может определять, удобнее ли ему сохранять прежние условия или лучше платить согласно принятым поправкам.

«Для инвесторов очень важен вопрос стабильности законодательства, он иногда является одним из главных вопросов, которым задается компания при изучении рынка. Бизнесмены хотят быть уверенными в том, что их права защищены», — подчеркнул Азамат Акенеев, эксперт Совета по развитию бизнеса и инвестиций. По его словам, для минимизации бизнес-рисков несколько лет назад с помощью Международного делового совета было инициировано внесение поправок в закон об инвестициях. Согласно изменениям, при соблюдении ряда условий — величины вклада в экономику, выбранной отрасли и некоторых других – инвестор получил право заключать соглашение о режиме стабилизации.

«В нашем случае ЗАО «Чаарат Заав» стало первой компанией, которая получила данное право. Отмечу, что режим стабилизации означает: инвестор имеет право пользоваться одним налоговым режимом в течение 10 лет. Если процентные ставки будут повышаться, то у компании будут фиксированные процентные ставки на момент заключения соглашения. В обратном случае – при понижении ставок – можно выбрать новый налоговый режим. Это делается для того, чтобы создать условия для улучшения инвестиционного климата», — сообщил Ханчоро Мурзалиев, начальник управления инвестиционной политики Министерства экономики КР.

Ранее подобные соглашения в республике не заключались, несмотря на то, что прошло почти пять лет с момента принятия поправок в закон об инвестициях.

Мы надеемся, что «Чаарат Заав» станет первой из компаний, которая откроет для себя преимущества стабилизационных договоренностей и поможет продемонстрировать их другим инвесторам. Министр экономики КР Санжар Муканбетов

По словам заместителя директора Международного делового совета Данияра Медерова, республика обладает неплохим потенциалом, но для инвестора нужны условия – как для тех, кто только собирается прийти на рынок, так и для тех, кто уже давно работает.

«Наша организация говорит об этом давно. Мы на разных площадках подчеркиваем, что надо обеспечить последовательную фискальную политику, чтобы инвестор был спокоен за те деньги, которые он вкладывает. И мы ратовали за то, чтобы как можно быстрее появилось первое соглашение о стабилизации. Это случилось в рамках подающей большие надежды компании, в рамках договоренностей с «Чаарат Заав», и мы надеемся, этот факт будет не единичным, что другие последуют примеру этого инвестора».

Соглашение, разумеется, включает в себя обязательства и со стороны компании: в течение пяти лет ЗАО «Чаарат Заав» должно вложить в экономику не менее $20 миллионов – деньгами и/или имуществом. Также инвестор направит финансирование на продолжение деятельности, связанной с изучением, поиском, геологоразведкой, разработкой полезных ископаемых.

По словам Ханчоро Мурзалиева, выиграет и население, и регион, где работает компания:

«Появятся новые рабочие места в этом районе, будут дополнительные налоговые поступления от доходов, от деятельности инвестора. Выиграет не только государство, но и местная экономика тоже».

Директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбек Адилбек уулу подчеркнул: страна старается создать для инвестирования максимально выгодные и комфортные условия, поэтому разрабатываются все новые возможности и новые механизмы защиты инвестиций: «С «Чаарат Заав» мы заключаем стабилизационное соглашение, согласно которому при изменении законодательства инвестор может сохранить прежние условия. Мы помогаем в создании и подписании инвестиционного соглашения, которое призвано содействовать стабильной работе в стране, и в дальнейшем оказываем административную и иную поддержку».

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ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией «Чаарат Голд Холдингс Лимитед». В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, «Капанский ГОК». «Чаарат Голд Холдингс Лимитед» обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com.