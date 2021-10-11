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Бизнес

В Чаткальском районе прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области впервые прошел форум по развитию малого и среднего бизнеса с участием опытных предпринимателей из Бишкека, которые выразили готовность стать наставниками и подсказать местным жителям, как начать или масштабировать бизнес. Инициатором и спонсором выступило ЗАО «Чаарат Заав» — горнодобывающая компания, работающая на месторождении Чаарат. Соорганизаторы — государственная администрация Чаткальского района и АЗ «Предприниматель».

«Сегодня мы берем курс на развитие района, на создание программы поддержки отраслей, чья продукция наиболее востребована. Мы можем продавать то, что сегодня ценится: например, экологически чистые овощи, фрукты, мясо, кумыс, молоко», — отметил в своей речи аким Чаткальского района Алтынбек Сенирбаев.

Он также подчеркнул, что поддержка горнодобывающих компаний, таких социально ответственных, как «Чаарат Заав», даст доступ к новым возможностям и знаниям специалистов-наставников форума, которые знают на собственном опыте, как развить бизнес и наладить каналы поставок.

«Мы хотим, чтобы сегодня чаткальские предприниматели имели возможность учиться у лучших, поскольку развития можно достичь только через обучение.

На сегодня мы выделяем 14 миллионов сомов в качестве ежегодного социального пакета на нужды Чаткальского района. И хотелось бы, чтобы эти деньги шли не только на ежедневные потребности местных жителей, но и на стратегические цели: например, развитие местного предпринимательства, улучшение общего уровня жизни и доступа не только к локальным рынкам сбыта, но и к зарубежным.

Поэтому мы приняли решение инициировать и спонсировать первый форум для малого и среднего бизнеса», — рассказала Венера Осмонкулова, специалист по взаимодействию с местным сообществом ЗАО «Чаарат Заав».

В форуме приняли участие предприниматели с обширным опытом в развитии животноводства, пчеловодства, растениеводства, рыбоводства и туризма. Каждый из них не только поделился личным опытом, но и на основе анализа потенциала Чаткальского района предложил, что именно стоит развивать в районе. К примеру, Ренат Досаев, председатель Ассоциации рыбных хозяйств КР, рассказал, что местные условия позволяют выращивать рыбу, которая любит холодные условия, и это в своем роде уникальная возможность. Айсулуу Дуйшебаева, эксперт по ягодам и лекарственным растениям, провела презентацию, во время которой объяснила, какие полезные травы можно выращивать в Чаткале и какие лучше всего подойдут для местного климата, при этом далеко не всегда требуют больших затрат и усилий.

Часть спикеров выступила онлайн. Каждый из участников получил возможность связаться и поговорить с наставником по наиболее близкому для себя направлению, получить предварительную консультацию по своему бизнесу (или планам), а также пообщаться отдельно с теми, кто приехал лично.

ЗАО «Чаарат Заав» уверено, что возникшие идеи и связи по итогам форума помогут построить успешные проекты в обозримом будущем и создать условия для дальнейшего развития Чаткальского района.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/209981/
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