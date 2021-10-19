К 30-летию независимости КР: в Чаткале прошел «Кубок Чаарат»

Ежегодный спортивный праздник — «Кубок Чаарат» в этот раз посвятили 30-летию независимости Кыргызской Республики. Он проводится ЗАО «Чаарат Заав» (дочерняя компания британской «Чаарат Голд Холдингс Лтд») с 2018 года в Чаткальском районе в целях развития и поддержки спорта в регионе. Соревнования традиционно включают в себя три вида спорта — улак-тартыш, куреш и волейбол (в том числе женский) и непосредственно праздничную часть — концерт и детские мастер-классы. Специально из Бишкека компания в этот раз привезла именитых певцов — Асхата Мусабекова и Ильяза Абдразакова. Вел же праздник юморист Тынар Курбаналиев.

Ввиду пандемии в прошлом году «Кубок Чаарат» пришлось отменить, поэтому в этот раз его ждали с особым нетерпением. Дополнительно в этом году было проведено награждение жителей Чаткала, внесших большой вклад в развитие спорта в Кыргызстане — почетные грамоты от Федераций кок-бору, куреша и волейбола торжественно передали из рук генерального директора ЗАО «Чаарат Заав» Даврона Вахабова лично в руки каждому, кто всю жизнь посвятил спорту и продемонстрировал значительные достижения в своем виде состязаний.

Появление же артистов приветствовали с особым энтузиазмом — из-за отдаленности региона в Чаткале их появление очень ценится.

«Чаарат Заав — крупный и надежный инвестор, который вносит значительный вклад в развитие района, в создание рабочих мест. Мы считаем, что совместная работа с народом со стороны такой надежной компании поможет Чаткалу поднять общий уровень жизни и осуществить ряд важных изменений, необходимых для нашего процветания. Мы уже постоянно сотрудничаем — есть ряд проектов и в здравоохранении, и в культурной жизни района, и в улучшении условий жизни. Например, наши ребята учатся на медиков за счет компании, вследствие чего Чаткал получит квалифицированных врачей. Делается ремонт дорог, больниц, развивается детское творчество. Компания всегда живо реагирует на наши просьбы и пожелания», — отозвался о работе компании аким Чаткальского района Алтынбек Сенирбаев.

Соревнования по женскому волейболу проводятся во второй раз — на II Кубке Чаарат в них победила команда из Жаны-Базара. В этот же раз первое место заняла команда акимиата — как призналась капитан команды и по совместительству заместитель акима Алтынай Таштанбаева, достаточно неожиданно для них самих, потому что времени на подготовку среди рабочих вопросов было не так и много.

«Мы регулярно играем в волейбол, мы любим эту игру, это наше хобби, и почти каждый месяц обычно встречаемся на небольших состязаниях. Но вот так — чтобы первое место и на таком турнире — такое с нами впервые. Но мы, конечно, очень рады», — поделилась она.

В категории «молодежь» (волейбол) в весьма ожесточенной борьбе победила команда Жаны-Базара. В категории «40+» первое место у спортсменов из Айгыр-Жала. Общий призовой фонд — 129 тысяч сомов.

Куреш, традиционная кыргызская борьба на поясах, тоже собрал немало зрителей: мужчины бились в трех категориях: 60, 70 и 80+ килограммов. Победителями стали, соответственно, Адилет Алымкулов, Марлен Осмоналы уулу и Нурсейит Тагайбек уулу (он, кстати, в прошлый раз победил среди спортсменов от 70 до 80 килограммов). Общий призовой фонд соревнований по курешу составил 74 тысячи сомов.

В соревнованиях по улак тартышу были не только денежные призы, но и бытовая техника: каждый, кто вытаскивал к судьям тушу теленка яка, наугад выбирал лотерейный шар, согласно которому определялся приз — будь то стиральная машина, холодильник, телевизор или сумма от 2 до 10 тысяч. Улак тартыш, в отличие от кок-бору, игра индивидуальная, требующая большой физической силы и выносливости. Всего в ней было разыграно 26 призов: 10 единиц бытовой техники и 16 денежных премий.

«Кубок Чаарат» в очередной раз продемонстрировал потенциал развития Чаткальского района, а также просто стал большим праздником для местного населения — ЗАО «Чаарат Заав», кроме самих соревнований и концерта, организовало транспорт до места проведения мероприятия, обед, мастер-классы по декорированию тарелок в технике «декупаж» для детей и созданию простых картин.

Жители тепло поблагодарили компанию и выразили надежду, что добрососедские отношения будут и дальше укрепляться на благо района.

Кстати, ежегодно ЗАО «Чаарат Заав» выделяет более 14 миллионов сомов в качестве социального пакета — в прошлом году, например, за счет этих денег было построено две детские площадки в селах Коргон-Сай и Каныш-Кия, проложен асфальт, куплен реанимобиль и многое другое. Кроме того, компания регулярно помогает местным жителям сверх этих средств. «Кубок Чаарат», в частности, является подарком, не входящим в социальный пакет — все расходы на него были оплачены отдельно.

Справка. ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией «Чаарат Голд Холдингс Лимитед». В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. «Чаарат Голд Холдингс Лтд» обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com.