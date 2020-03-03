Чаарат: экологические показатели в пределах нормы

Согласно данным экологического мониторинга, на участке золоторудного месторождения Чаарат в Чаткальском районе Джалал-Абадской области все показатели находятся в пределах природных значений. Об этом сообщает ЗАО «Чаарат Заав».

Согласно предоставленным данным, мониторинг проводится на регулярной основе по шести параметрам: исследуется состояние поверхностных/подземных вод, почвы, радиации, шума, вибрации, атмосферного воздуха. Так, в ноябре 2019 года проведены ежегодные экологические исследования на месторождении Чаарат со стороны ОсОО «ЭкоПартнер» с привлечением лабораторий:

ОсОО «Стюарт Эссей Инвайронментал Лэборэторис» (аттестат аккредитации № 181163);

управление экологического мониторинга при Государственном агентстве охраны окружающей среды и лесного хозяйства при правительстве Кыргызской Республики;

Кадамджайский районный центр профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики (аттестат аккредитации KG 417/КЦА.ИЛ.101);

Ала-Букинский районный центр профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора при Министерстве здравоохранения КР.

По результатам проведенного мониторинга не выявлены участки с радиационным фоном, превышающим предельно допустимый уровень (0,57 мкЗв/час) для населения, который установлен санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009». Результат измерений радиационного фона в пределах исследуемой территории колеблется от 0,071 мкЗв/ч до 0,139 мкЗв/ч, что ниже предельно-допустимого уровня в четыре раза.

Исследования показали низкую концентрацию или практическое отсутствие всех загрязняющих веществ, охваченных данным анализом, в атмосферном воздухе, а именно оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, аммиака, пыли и суммы углеводородов. Органолептические и общехимические показатели состояния поверхностных водных объектов (река Сандалаш, ручей Кумбельташ), подземных вод (мониторинговые скважины на участке «Сухой сай» и ниже его) находятся в пределах их природных значений.

Кроме того, компания ЗАО «Чаарат Заав» продолжает работы по строительству объектов горно-обогатительного комбината, инфраструктуры, а также рудовозной дороги (включая расширение существующих подъездных дорог). На ежедневной основе идет мониторинг состояния окружающих склонов, оценивается лавиноопасность и риски камнепадов. С сотрудниками компании на регулярной основе проводятся тренинги по безопасности труда и правильному поведению при возникновении рисков.

Также в СМИ была информация, что начальник регионального управления ГЭТИ утверждает, якобы акт рекультивации земель, подписанный в 2015 году, фиктивный. Компания заявляет, что это утверждение не соответствует действительности.

Речь идет о рекультивации участка россыпного месторождения, где ранее велись работы, а затем была выполнена первичная (техническая) рекультивация. Данный участок до сих пор находится в пользовании компании. Должностные лица государственных органов заверили акт, и никто из них не отрицает факта его подписания, а также визуального осмотра земель после технической рекультивации. Так как сам участок по-прежнему находится во временном использовании компании, биологическая (полная) рекультивация, согласно законодательству, должна быть проведена после завершения всех горно-геологических работ, которые на данный момент продолжаются.

Органы следствия уже разбирались в данном вопросе и принимали решение о прекращении досудебного производства в связи с отсутствием состава преступления.

На втором заседании Комитета по развитию промышленности и предпринимательства под председательством президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова было озвучено, что работа по привлечению инвестиций в регионы проводится не на должном уровне, не наблюдается ожидаемой активности бизнеса, а причину такого положения дел предприниматели видят в слабой защите интересов инвестора и в том, что не снижается давление со стороны правоохранительных и государственных проверяющих органов, которые, прикрываясь борьбой с коррупцией, выходят за рамки своих полномочий и создают искусственные препоны деятельности бизнеса.

К сожалению, данное «дело» о рекультивации и якобы фиктивном акте как раз иллюстрирует то, о чем говорил президент страны. Ранее компании «Чаарат Заав» уже пришлось обратиться с жалобой в вышестоящие органы на нарушения закона и коррупционные действия со стороны должностных лиц регионального управления ГЭТИ во время той самой проверки. По результатам жалобы был освобожден от занимаемой должности заместитель начальника регионального подразделения ГЭТИ. Со сменой руководства местного отдела Госэкотехинспекции вопрос заново начал освещаться в негативном свете в СМИ, и в связи с предыдущим печальным опытом компания хорошо понимает личную заинтересованность отдельных лиц и будет противостоять этому методами, установленными законодательством Кыргызской Республики.

ЗАО «Чаарат Заав» ведет свою работу в строгом соответствии с нормами законодательства КР и категорически пресекает все проявления коррупции в своей деятельности.

Компания продолжает вносить существенный вклад в экономику региона и страны в целом. Компания строго следит за минимизацией рисков, возникающих при выполнении работ, связанных с геологической разведкой, строительством и дальнейшей разработкой месторождения.

Для справки: ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией «Чаарат Голд Холдингс Лимитед». В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. «Чаарат Голд Холдингс Лтд» обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com