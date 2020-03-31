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Бизнес

10 тонн муки и дезинфицирующие средства: «Чаарат Заав» помогает Чаткалу

ЗАО «Чаарат Заав» внесло вклад в борьбу с глобальной пандемией COVID-19, оказав помощь жителям Чаткальского района Джалал-Абадской области. В отдаленный регион доставлено 10 тонн муки, которые затем были распределены между семьями из социально уязвимых групп населения.

— Мы благодарны, что «Чаарат Заав» не остается в стороне в борьбе против коронавируса и продолжает участвовать в жизни района, — отметил Канжарбек Эшалиев, аким Чаткальского района. — В кризис важно вместе бороться за победу и над болезнью, и над ее экономическими последствиями, а также по возможности предупреждать проблемы.

Кроме того, компания перечислила в районный фонд чрезвычайной помощи 200 тысяч сомов на приобретение хлорсодержащих средств дезинфекции. Таким образом, оказывается содействие карантинно-санитарным нормам и реализации превентивных мер, позволяющих населению района иметь доступ как к продовольствию, так и к средствам дезинфекции, которые снижают вероятность занесения вируса на поверхностях.

ЗАО «Чаарат Заав» планирует и в дальнейшем оказывать поддержку в борьбе с пандемией. Так, при содействии посольства КР в Великобритании уже закуплено 5 тысяч экспресс-тестов в Великобритании, часть из которых планируется направить в Чаткальский район. В данный момент идет работа по доставке и оформлению требуемых документов.

На месторождении предприняты все необходимые меры по недопущению заражения работников коронавирусом, идет дезинфекция и обработка помещений и техники. Численность местного персонала временно уменьшена до минимума для сокращения контактов, однако с сохранением рабочих мест и выплат в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Для справки: ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией Чаарат Голд Холдингс Лимитед. В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. Чаарат Голд Холдингс Лимитед обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/148615/
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10&nbsp;тонн муки и&nbsp;дезинфицирующие средства: &laquo;Чаарат Заав&raquo; помогает Чаткалу 10 тонн муки и дезинфицирующие средства: «Чаарат Заав» помогает Чаткалу
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