ЗАО «Чаарат Заав» закупило медоборудование и ПЦР-тесты для диагностики COVID-19

В пятницу, 15 мая, представители компании ЗАО «Чаарат Заав» передали Министерству здравоохранения Кыргызской Республики гуманитарную помощь в виде лаботорного оборудования (ПЦР-амплификатор и ПЦР-тесты на COVID-19) на общую сумму более 3,7 миллиона сомов с перспективой конечной установки в больнице Чаткальского района.

Компания всегда была и остается привержена оказанию адресной помощи не только в расчете на настоящий момент, но и с перспективой использования в будущем для нужд населения Чаткальского района. Несмотря на закрытые границы и дефицит данного типа медицинского оборудования и тестовых систем, сотрудники «Чаарат Заав» с помощью государственных структур Кыргызской Республики смогли успешно закупить и доставить столь необходимое для борьбы с вирусной инфекцией оборудование.

Технические характеристики лабораторного оборудования и тестовых систем производства Российской Федерации были рассмотрены и одобрены Министерством здравоохранения Кыргызской Республики и будут незамедлительно применяться в республике.

Данное оборудование может использоваться не только для проведения тестов на COVID-19, но и для ПЦР-диагностики иных заболеваний. Оснащение районной больницы Чаткала в последующем позволит населению иметь доступ к качественному медобслуживанию и максимально быстрой постановке точного диагноза.

— Мы очень благодарны Чаарату за оказанную помощь, — отметил Асылбек Садыканов, заместитель директора департамента профилактики заболеваний и санэпидемнадзора Министерства здравоохранения КР. — На сегодня нагрузка на лаборатории очень большая, так как пока количество анализов не уменьшается, и дополнительное ПЦР-оборудование с реагентами придутся очень кстати в сложившейся обстановке, помогут решить возникающие вопросы.

Напомним, это очередная партия гуманитарной помощи со стороны ЗАО «Чаарат Заав» в борьбе с коронавирусом. Ранее компания закупила 10 тонн муки для поддержки населения Чаткальского района, а также одну тонну дезинфицирующих средств (хлорки).

Для справки: ЗАО «Чаарат Заав» разрабатывает крупное золоторудное месторождение Чаарат в Чаткальском районе Кыргызской Республики и является дочерней компанией Чаарат Голд Холдингс Лимитед. В активах британского холдинга также находится действующий рудник в Армении, Капанский ГОК. Чаарат Голд Холдингс Лтд обладает четкой стратегией создания ведущей золотодобывающей компании на территории стран СНГ в соответствии с передовыми мировыми производственными, природоохранными и социальными стандартами.

Дополнительная информация доступна на www.chaarat.com