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Бизнес

Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой

Коллектив проекта «Вылечить туберкулез» выражает искренние и глубокие соболезнования финансовому директору Чолпон Абаскановне Чоткараевой в связи с безвременной кончиной супруга Улана Турдумаматовича Чоткараева.

 

Улан Чоткараев родился в 1965 году во Фрунзе. По специальности «Промышленно-гражданское строительство» в 1987-м окончил Фрунзенский политехнический институт. Прошел долгий трудовой путь от инженера-конструктора проектного института «Фрунзегорпроект» до инженера на месторождениях Кумтор и Бозымчак, главного инженера таких крупных строительных объектов, как отель международного класса «Хайятт», здание посольства США в КР и другие. В последние годы работал на ответственном посту консультанта-инженера по строительным вопросам офиса ОБСЕ в Бишкеке.

Заботливый сын, любимый муж, незаменимый отец двоих детей; последователь здорового образа жизни, активной общественной и гражданской позиции Улан Турдумаматович навсегда останется в памяти его близких.

Светлая память.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/186804/
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