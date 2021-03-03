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Бизнес

Мобильное приложение MegaPay: более 400 сервисов и услуг в режиме онлайн

Воспользуйся расширенным функционалом мобильного приложения MegaPay, позволяющего оплачивать более 400 сервисов и услуг с баланса абонента MegaCom быстро, удобно и легко, а самое главное — безопасно в режиме 24/7.

Плати за коммунальные услуги, сотовую связь, интернет, ТВ, онлайн-покупки, заказ еды, цветов, проверяй штрафы за нарушение ПДД, отправляй показания за газ и электроэнергию, пополняй транспортные карты, а также платежные карты Optima Bank, MBank без комиссии.

Как начать пользоваться MegaPay?

Скачай приложение MegaPay с Google Play или App Store и пройди идентификацию онлайн не выходя из дома или офиса.

Преимущества мобильного приложения MegaPay:

  • оплата бытовых, обязательных и желаемых услуг в один клик, без комиссии;
  • зачисление средств на карты MBank Online, Visa Optima Bank без комиссии;
  • широкая сеть точек пополнения баланса телефона абонента MegaCom;
  • доступ к государственным услугам в онлайн-режиме;
  • погашение кредитов «Салым Финанс», «АБН», «Бир Топ», «Первая МФК», «FINCA Банк», «Бакай Банк», «Банк Компаньон», «Керемет Банк», «ДосКредобанк» и других организаций;
  • пополнение депозитов в коммерческих банках Кыргызстана онлайн;
  • оплата за заказ и доставку еды, цветов, посылок;
  • заказ кобрендинговой карты «Элкарт» не выходя из дома;
  • постоянное расширение спектра услуг, улучшение функционала и интерфейса мобильного приложения.

Удобный финансовый инструмент MegaPay со множеством полезных функций станет вашим незаменимым помощником в повседневной̆ жизни!

MegaPay — гарант качества и безопасности!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185255/
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